Palmeiras se posiciona após manifesto de jogadores brasileiros contra grama sintética: "Críticas rasas"

Na tarde desta terça-feira, o Palmeiras se posicionou sobre as críticas de diversos jogadores do futebol brasileiro aos gramados sintéticos. Estádio do Verdão, o Allianz Parque tem este tipo de grama desde 2020. No comunicado, o Verdão esclareceu alguns assuntos que diz a respeito da certificação da Fifa e risco de lesões.

"O campo sintético do Allianz Parque é certificado pela Fifa, que realiza inspeções anuais desde a sua implementação, em 2020, a fim de aferir que o piso siga os mesmos parâmetros de um campo de grama natural em perfeito estado", diz a nota.

"Não há qualquer comprovação científica de que o risco de lesão em campos artificiais seja maior do que em campos naturais. Pelo contrário: recente estudo publicado pela revista 'The Lancet Discovery Science' aponta que a incidência de contusões em jogos de futebol disputados em gramados artificiais é inferior à de lesões em campos naturais", segue o comunicado.

Além do Allianz Parque, outros dois estádios também possuem o gramado sintético: Nilton Santos (Botafogo) e Ligga Arena (Athletico-PR). Agora, o estádio do Pacaembu, na capital paulista, também reabriu após um período de reforma com um campo artificial.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por SE Palmeiras (@palmeiras)

O gramado do Allianz Parque passou por reforma no primeiro semestre do último ano. A obra consistiu na retirada do composto termoplástico e adição de uma cortiça, que deixa o gramado mais próximo à grama natural e com a temperatura mais baixa, já que trata-se de um isolante térmico.

Por fim, o Palmeiras colocou-se à disposição para discutir os gramados dos campos do futebol brasileiro, respeitando a manifestação dos jogadores. Por outro lado, considerou as críticas "rasas e sem base científica".

"O clube respeita a opinião dos atletas que manifestaram preferência por campos de grama natural e considera urgente o debate sobre a qualidade dos gramados do futebol brasileiro; este problema, contudo, não será solucionado com críticas rasas e sem base científica".

Confira o posicionamento completo do Palmeiras:

"Diante da publicação realizada conjuntamente por alguns jogadores contra a utilização de gramados artificiais no futebol brasileiro, a Sociedade Esportiva Palmeiras esclarece que:

- O campo sintético do Allianz Parque é certificado pela Fifa, que realiza inspeções anuais desde a sua implementação, em 2020, a fim de aferir que o piso siga os mesmos parâmetros de um campo de grama natural em perfeito estado;

- Não há qualquer comprovação científica de que o risco de lesão em campos artificiais seja maior do que em campos naturais. Pelo contrário: recente estudo publicado pela revista 'The Lancet Discovery Science' aponta que a incidência de contusões em jogos de futebol disputados em gramados artificiais é inferior à de lesões em campos naturais;

- Diferentes levantamentos realizados por veículos de imprensa mostram que o Palmeiras, ao longo dos últimos cinco anos, é o clube da Série A do Campeonato Brasileiro com menor número de lesões;

- O clube respeita a opinião dos atletas que manifestaram preferência por campos de grama natural e considera urgente o debate sobre a qualidade dos gramados do futebol brasileiro; este problema, contudo, não será solucionado com críticas rasas e sem base científica".