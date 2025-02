Pai de Gerson é cópia bizarra do pai de Neymar, diz RMP: 'Baita lobby'

O pai e empresário de Gerson, Marcão, tem o mesmo estilo de negociação do pai de Neymar e do irmão de Ronaldinho Gaúcho, afirmou o colunista Renato Maurício Prado no UOL News Esporte desta terça (18).

O Marcão é do mesmo estirpe que o pai do Neymar, mesmíssima estirpe do irmão do Ronaldinho, do Assis. São caras que não estão nem aí pro clube. O que eles querem é arrancar cada vez mais dinheiro e fazem isso de uma maneira completamente conivente com alguns dos jornalistas, o que eu acho realmente lamentável.

Marcão cobrou em entrevista recente a um podcast uma valorização salarial do filho. A atitude, porém, não pegou bem internamente no Flamengo.

O clube entende que pode abrir um precedente perigoso em relação às renovações, já que todos podem ir à imprensa cobrar valores mais altos.

Acho isso aí muito triste. O jornalismo de hoje em dia está virando muito mais um jornalismo de especulação do que um jornalismo de apuração. Você se servir de megafone para o pai do Gerson não tem nada a ver com jornalismo, ainda mais sem questionamentos

Isso aí é um baita lobby do pai do Gerson. O Marcão manipula uma série de repórteres que cobrem o Flamengo, na maioria youtubers, porque ele dá informação, ele troca informação e a hora que ele quer, ele vai lá e diz o que quer. O que o Marcão tem falado ultimamente é um absurdo.

Renato Maurício Prado

RMP destacou que Gerson merece uma renovação de contrato com aumento de salário, mas defendeu que o Flamengo tem outras prioridades de mercado no momento.

Para o colunista, o suposto interesse do Zenit, da Rússia, soa como "lobby" do pai de Gerson para acelerar a renovação com o Flamengo.

Isso aí me parece muito mais um lobby para tentar fazer o Gerson ter um aumento do que realmente interesse do Zenit. Eu acho que tem que renovar com o Gerson, o Gerson pode ter um aumento, mas tem até 2027, calma.

Você tem o Pulgar na frente para renovar. Você tem o Arrascaeta que está pedindo pra renovar. Você tem o Clayton, que se não renovar no meio do ano já pode assinar pré-contrato.

Renato Maurício Prado

