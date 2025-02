Oscar e Lucas podem ser únicos titulares do São Paulo a enfrentar a Ponte Preta

Oscar e Lucas podem ser os únicos dois jogadores titulares do São Paulo a começar jogando nesta quarta-feira, contra a Ponte Preta, às 21h35 (de Brasília), no Morumbis, pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista.

Os dois jogadores foram acionados somente no segundo tempo do clássico contra o Palmeiras, no último domingo, sendo preservados pela comissão técnica por terem atuado nos três jogos anteriores como titulares.

Nesta segunda-feira, quem começou jogando contra o Palmeiras não se reapresentou no CT da Barra Funda, ganhando o dia de folga. Lucas e Oscar, porém, trabalharam normalmente ao lado dos reservas e de garotos das categorias de base do São Paulo.

Justamente por isso, a tendência é que o técnico Luis Zubeldía inclua os dois principais nomes do elenco no time que enfrentará a Ponte Preta quarta-feira. A não ser que o treinador argentino prefira dar um descanso ainda maior à dupla já visando o mata-mata do Paulistão.

O São Paulo já está classificado para as quartas de final do Estadual e precisa somente confirmar a ida à próxima fase como líder do Grupo C. Uma vitória contra a Ponte Preta garantirá a primeira colocação da chave independentemente dos outros resultados.

Depois de encarar a Ponte Preta, o São Paulo fecha a campanha da primeira fase do Paulistão contra o São Bernardo, domingo, às 18h30 (de Brasília), no estádio Primeiro de Maio, no ABC.