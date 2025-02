Norris defende Hamilton na Ferrari e diz: 'quem duvida é um pouco idiota'

Do UOL, em São Paulo

Lando Norris, da McLaren saiu em defesa de Lewis Hamilton e afirmou que quem duvida que o heptacampeão mundial de Fórmula terá sucesso na Ferrari é "um pouco idiota".

Acho que ele [Lewis Hamilton] teria dificuldade em achar qualquer motivo para não estar motivado. É uma oportunidade incrível para ele, é uma história legal. Estou certo de que há muitos bônus com muitas coisas ao ir para a Ferrari, então há muitos motivos para estar mais motivado e pronto para começar. Lando Norris, piloto de Fórmula 1, ao canal Sky Sports

É o Lewis, e eu acho que qualquer um que duvide dele é um pouco idiota

As dúvidas

Bernie Ecclestone e o bicampeão mundial Mika Hakkinen estão entre os que desconfiam da parceria entre Hamilton e Ferrari. O piloto britânico de 40 anos fará a sua estreia pela escuderia italiana nesta temporada.

[Hamilton] não vai durar isso tudo [duas temporadas]. Piero Ferrari, que foi quem o levou para lá, ainda acha que eles fizeram a escolha certa. Eu espero que eles tenham feito. Espero que eles não tenham apenas entrado de cabeça e terminem achando que não deveriam. [...] Eu não acho que Lewis vai ter a mesma atenção na Ferrari. Primeiramente, a equipe está feliz com Charles Leclerc, seu companheiro de equipe. Leclerc fala a língua deles [italiano], então eles vão cuidar dele. Mesmo se Lewis for bem, ainda terá vários inimigos porque chegou de repente. Bernie Ecclestone, ex-chefe da Fórmula 1, ao jornal inglês The Telegraph

Como competidor, se você sente que está perdendo a concentração... isso levou à inconsistência na minha carreira, e esse esporte não gosta disso. Uma vez que você é rápido, você tem que permanecer rápido. As equipes não gostam quando você fica para trás. Você tem que descobrir por si mesmo o motivo, mas é difícil dizer 'então era isso' [que faltava]. Lewis já ganhou o campeonato muitas vezes, então posso imaginar como um piloto como ele deve se sentir por dentro. Mika Hakkinen, bicampeão da Fórmula 1, ao Viaplay

O lançamento oficial da Fórmula 1 acontece nesta terça-feira (18). Na ocasião, as equipes apresentarão seus carros para a temporada. O evento acontece às 17h (de Brasília), em Londres (ING).

Já o primeiro Grande Prêmio de 2025 está marcado para 16 de março. A prova será na Austrália.