Ngannou cita Dana White como "obstáculo" para realização de superluta com Jon Jones

Todo fã de MMA lamenta o fato de alguns grandes confrontos nunca terem sido tirados do papel. Uma eventual superluta entre Francis Ngannou e Jon Jones definitivamente se encaixa nesse recorte, já que era ventilada como um dos duelos mais aguardados de todos os tempos. O embate, porém, nunca se concretizou e perdeu ainda mais força com a saída do gigante camaronês do plantel de atletas do UFC. Mas de acordo com o próprio, que agora reforça a rival PFL, uma hipotética disputa contra 'Bones' teve um grande obstáculo nas negociações: Dana White.

Em recente entrevista ao site 'Sportsbook Review', Ngannou deu a entender que sem o suposto empecilho criado majoritariamente através da figura do cartola, a superluta poderia ter sido concretizada. Ex-campeão do UFC, o peso-pesado camaronês ressaltou que sempre foi de seu interesse se testar contra o então campeão dos meio-pesados (93 kg), que, à época, se preparava para subir de categoria. Com uma negociação arrastada, porém, as partes não chegaram a um denominador comum e 'The Predator' acabou rompendo com a liga presidida por Dana White.

"Se você conseguir se livrar do Dana White, isso (superluta com Jon Jones) poderia acontecer. Mas (ele) é um obstáculo imenso (nas negociações). Mas pessoalmente, não me importo. Estou bem, fazendo minhas coisas no meu ritmo. Não ligo. Isso não vai tirar meu sono. Tentei lutar com o Jon Jones durante quatro anos, desde 2020. Mas eles (UFC) estavam me segurando como em uma armadilha, até o momento que eu estava prestes a sair e eles disseram: 'Ok, aqui está a luta com Jon Jones'. Mas foi uma isca. Senti que eles foram bem ardilosos. Jon Jones seria uma luta fantástica. Mas minha esperança e expectativa para essa luta diminuíram com o tempo", declarou Francis.

Relação conturbada com Dana

A saída de Ngannou do UFC, em janeiro de 2023, expôs uma relação turbulenta entre o lutador e o dirigente. Mesmo no posto de campeão dos pesos-pesados, um lugar de prestígio, o camaronês forçou o rompimento de seu vínculo com a empresa. À época, além de um aumento salarial, Francis buscava uma cláusula que o permitisse se aventurar no boxe. Irredutível, Dana decidiu liberar o peso-pesado, ao qual classificou posteriormente como uma pessoa ruim. Atualmente, o peso-pesado se tornou uma espécie de desafeto do dirigente, que fechou as portas para qualquer tipo de negócio com o atleta no futuro.