Não há prova científica de mais lesões no sintético, diz médica do esporte

O estudo científico mais robusto sobre lesões no futebol não mostram que há mais problemas em gramado sintético do que no gramado natural, afirmou Flávia Magalhães, médica do esporte e nutricionista, em participação no UOL News, nesta terça (18).

A médica ainda disse que algumas dores relatadas por atletas após atuarem na grama sintética também são comuns quando eles jogam em uma grama natural mais dura.

O que a gente tem de estudo científico, o mais robusto, é do Lancet, de maio de 2023, em que ele pega apenas estudos com futebol. [...] Ele analisa tempo de jogo, minutagem de cada jogador, tipos de lesões, número de lesões que aconteceram com os jogadores. E a gente percebe que não existe a comprovação científica de que há mais lesões em grama sintética do que em grama natural.

Flávia Magalhães

Quanto mais moderna a grama [sintética] menos o torque impacta. [...] Isso é o que gera no atleta a tendinite patelar, que a maioria dos jogadores se queixam. É uma dor na região anterior do joelho. [...] Isso tem relação com aquilo que o jogador está adaptado. Quem está acostumado se queixa menos. Agora, quem joga em um campo de grama natural e também é duro, vai ter a mesma queixa da grama sintética. O que precisa é a padronização.

Flávia Magalhães

