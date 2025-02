"Não foi meu momento", admite João Fonseca após noite de erros e eliminação no Rio Open

Na noite desta terça-feira, o João Fonseca, de 18 anos, deu adeus ao Rio Open na primeira fase. O brasileiro foi superado por 2 sets a 0 pelo francês Alexandre Muller, com parciais de 6/1 e 7/6 (7-4). Após um primeiro set com muitos erros que resultou na derrota, o carioca não escondeu sua frustração.

"Não foi meu momento, não foi o jogo que eu gostaria. Mas não poderia deixar de agradecer essa torcida maravilhosa. Não foi dessa vez, e eu vou me preparar para que no próximo ano eu venha melhor", disse João Fonseca enquanto era ovacionado pelos torcedores presentes na Quadra Guga Kuerten.

João Fonseca, no último domingo, foi campeão do ATP de Buenos Aires, após travar batalhas intensas. O cansaço por conta do esforço aplicado na última semana na capital da Argentina foi evidente na partida desta terça-feira.

No primeiro set, Alexandre Muller dominou João Fonseca, vencendo por 6-1 em apenas 28 minutos. Fonseca cometeu 10 erros não forçados, enquanto Muller teve apenas cinco. Muller quebrou o saque de Fonseca logo no início e abriu 4 a 0, vencendo sem dificuldades, apesar da resistência do brasileiro em salvar set points e conquistar seu único game.

Já no segundo set, a partida foi mais equilibrada. Fonseca começou bem, mas seguiu cometendo erros cruciais, como dupla falta e bolas fora. Muller, mais consistente, aproveitou as falhas de Fonseca e, no tie-break, brilhou com boas jogadas e uma curtinha decisiva. Muller venceu o tie-break por 7-4, fechando o jogo em 2 a 0.

Agora, Alexandre Muller pega, nas oitavas de final, o argentino Tomás Etcheverry, que bateu por 2 sets a 0 o também francês Corentin Moutet.