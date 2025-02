Mercado: Corinthians procurado, desejo de Endrick e empecilho no Palmeiras

Faltam apenas 10 dias para o fim da janela de transferências do começo do ano no futebol brasileiro, e os clubes intensificam as movimentações visando reforçar os elencos.

Destaques do dia

Adeus, Pedro Raul? O Corinthians negocia o empréstimo do atacante Pedro Raul ao Ceará. As conversas começaram bem, mas os clubes encontraram entrave no pagamento dos salários do jogador. Ele recebe R$ 720 mil mensais, e o Timão quer que o Vozão arque com boa parte dos vencimentos do atacante. Está descartada a possibilidade do clube cearense arcar com 100% do valor.

Vasco quer ex-Corinthians. Em busca de pontas, o clube carioca fez contato por Pedrinho, atualmente no Shakhtar Donetsk. O negócio é considerado difícil por parte da cúpula vascaína, mas o jogador é um pedido do técnico Fabio Carille, que trabalhou com ele no Corinthians.

Endrick pode sair do Real. A joia brasileira considera deixar o Real Madrid para ganhar minutos e poder jogar a Copa do Mundo de 2026. Segundo o jornal AS, da Espanha, o jogador está "invisível para Ancelotti". Recentemente, o West Ham demonstrou interesse em Endrick, mas nenhuma das partes gostou do negócio.

Vitor Roque, do Real Betis, em jogo contra o Celta de Vigo pelo Espanhol Imagem: Jose Manuel Alvarez Rey/JAR Sport Images/NurPhoto via Getty Images

Palmeiras tem entrave por Vitor Roque. O Palmeiras aceita pagar R$ 148 milhões ao Barcelona por Vitor Roque, mas o Betis trava o negócio. Segundo o colunista PVC, do UOL, o clube pelo qual o atacante vem atuando emprestado quer contar com ele até o final da temporada, no meio do ano. "[Entre Palmeiras e Barcelona], tem um ponto pacífico. O que não é resolvido? O Betis não quer liberar o Vitor Roque. Ele perdeu espaço no time titular do Betis nas últimas rodadas, mas o clube espanhol tem interesse na permanência do atacante até o final da temporada", disse PVC.

Português no Vasco. O Cruzmaltino está perto de acertar a contratação do atacante Nuno Moreira. O clube carioca ofereceu um contrato de três anos com opção de mais ao atleta, que gostou da oferta. O Vasco agora tenta chegar a um acordo com o Casa Pia, time pelo qual o atleta vem atuando, e sinalizou que irá pagar a multa rescisória.