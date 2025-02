Milan 'devolve' gol relâmpago, mas é eliminado em empate com o Feyenoord

O Feyenoord eliminou o Milan ao empatar por 1 a 1 no jogo de volta dos playoffs da Liga dos Campeões da UEFA nesta terça-feira (18), no San Siro, na Itália. O Milan havia perdido por 1 a 0 no jogo da ida, em Roterdã.

Santi Giménez abriu o placar para o Milan contra seu ex-clube com menos de 1 minuto de bola rolando. Com o gol relâmpago, o Milan "deu o troco" no time holandês, que fez o 1 a 0 no jogo de ida aos 3 minutos de partida.

Mas na volta do intervalo, Julián Carranza empatou para o Feyenoord. O time holandês cresceu na partida após expulsão de Theo Hernández aos 5 minutos do 2º tempo, após simulação ao tentar cavar um pênalti. O Feyenoord volta às oitavas da Champions após 51 anos.

As oitavas de final da Champions serão definidas por sorteio na sexta-feira (21). Os jogos acontecerão nos dias 4 e 5 de março (ida) e 11 e 12 de março (volta). O Feyenoord enfrenta Inter de Milão ou Arsenal nas oitavas.

Como foi o jogo

O jogo em Milão começou com uma coincidência incrível. Giménez abriu o placar para o Milan com menos de um minuto de jogo, assim como havia acontecido em Roterdã, quando o Feyenoord também inaugurou o placar com um gol relâmpago, aos 3 minutos da primeira etapa.

O gol milanista teve início com uma bola lançada na área. Thiaw tocou de cabeça e Giménez completou para o gol. Vale lembrar que o atacante mexicano, que chegou ao Milan nesta temporada, foi jogador do Feyenoord antes de desembarcar em solo italiano.

A pressão do Milan continuou ao longo da primeira etapa. Theo Hernández chegou a acertar a trave, enquanto Rafael Leão desperdiçou ótima oportunidade de ampliar o placar. Apesar de o Feyenoord não conseguir passar do meio campo, o Milan não conseguiu aproveitar as oportunidades e foi para o intervalo somente com o 1 a 0.

No início do 2º tempo, péssima notícia para o Milan. Aos 5 minutos, o lateral esquerdo Theo Hernández, que já havia levado um cartão amarelo por derrubar Moussa com um agarrão na camisa, leva o segundo cartão por simulação ao tentar cavar um pênalti e é expulso da partida.

O técnico português Sérgio Conceição tentou corrigir o sistema defensivo do Milan colocando o lateral Bartesaghi no lugar do meia Pulisic. Do lado do Feyenoord, Pascal Bosschaart viu a oportunidade de empatar a partida e colocou em campo o atacante argentino Julián Carranza, no lugar do holandês Zépiqueno Redmond.

Sim, o nome do jogador foi inspirado no filme "Cidade de Deus". Os pais do jogador são fãs do filme brasileiro dirigido por Fernando Meirelles, lançado em 2002, em que o ator Leandro Firmino interpreta o criminoso Zé Pequeno.

O dedo do técnico surtiu efeito, e Carranza empatou a partida. O Feyenoord trabalhou a bola com paciência, de pé em pé, até que Bueno levantou na área e o atacante argentino cabeceou firme para o fundo do gol de Maignan. Tudo igual em Milão, e o Feyenoord elimina o Milan e avança para a próxima fase graças à vitória em casa no jogo de ida.