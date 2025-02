Leila fala sobre interesse por Vitor Roque e pede calma para a torcida do Palmeiras

Com o Palmeiras fora da zona de classificação às quartas de final do Campeonato Paulista, a torcida vem cobrando a contração de reforços. Nesta segunda-feira, Leila Pereira, presidente do clube, falou sobre o interesse por Vitor Roque e pediu calma aos torcedores.

"Se eu pudesse decidir, sim, mas não depende de mim. Depende dos outros clubes, depende do empresário, depende do atleta. O que depende de mim, eu garanto. O que depende de terceiros, eu não garanto absolutamente nada", disse Leila ao Sportv sobre Vitor Roque, emprestado pelo Barcelona ao Betis.

Nesta temporada, o Palmeiras acertou as contratações do zagueiro Bruno Fuchs, do meio-campista Emiliano Martínez e dos atacantes Facundo Torres e Paulinho. Principal reforço, o jogador que veio do Atlético-MG ainda está em recuperação de uma cirurgia na perna direita.

Paulinho avança no tratamento de lesão, treina no gramado e a TV Palmeiras Sportingbet mostra como foi a manhã de atividades do #MaiorCampeãoDoBrasil! ? https://t.co/CLcfrqRdAj pic.twitter.com/bwGrF3cOIn ? SE Palmeiras (@Palmeiras) February 17, 2025

"O Palmeiras está sempre no mercado, em busca de excelentes jogadores, mas que venham para fortalecer. O clube não vai contratar por causa do clamor da imprensa ou do torcedor. Precisamos sempre fortalecer o elenco, mas quando a presidente entende que é necessário, sempre com aval do diretor de futebol e do treinador", disse Leila.

No último domingo, após o empate contra o São Paulo, a torcida protestou no Allianz Parque contra Leila Pereira e Anderson Barros. Em seguida, o técnico Abel Ferreira admitiu que "faltam peças" no elenco, algo que o Palmeiras trabalha para suprir, de acordo com a presidente.

"Torcedores, fiquem tranquilos, fiquem calmos. Estamos trabalhando incansavelmente. Não adianta contratar por contratar. Tem que ser atletas de nível A", declarou Leila. "Até o final da janela (de transferências), estaremos lutando bravamente para trazer mais nomes", prometeu.