LBF 2025 tem recorde de times e homenagem a atleta que morreu de cancer

A nova temporada da Liga de Basquete Feminino (LBF) começa no dia 8 de março com recorde no número de equipes participantes e outras novidades, como a homenagem à Simone Lima, atleta que morreu de câncer em outubro de 2023.

Homenagem à Simone

O troféu de Melhor Jogadora da Partida terá um ar especial a partir desta nova temporada. A premiação contará com a silhueta de Simone Lima.

Responsável pela primeira cesta da história LBF há 15 anos, Simone representava o Santo André e conquistou dois títulos (1999 e 2011) como capitã da equipe. O troféu relembrará a imagem da atleta fazendo história pela LBF.

A pivô morreu em outubro de 2023, aos 44 anos, após uma batalha de três anos contra um câncer de ovário. A doença, inclusive, forçou a aposentadoria de Simone.

"Eu joguei muitos anos pelo Santo André, então eu vivi muito a história da Simone. Foi muito difícil a época em que ela esteve doente. Agora estou muito emocionada em saber que agora todo mundo poderá ter um pedacinho da Simone consigo, daquela jogadora guerreira que ela foi", disse Sassá, atleta do Sampaio Basquete.

Debutando com 11 times

A edição de 2025 marca os 15 anos de Liga de Basquete Feminino e terá 11 equipes participantes, o recorde da competição.

O times que disputarão o título são Unimed Campinas, Blumenau, ADRM Santo André, São José Basketball, Sodiê Mesquita, Sampaio Basquete, Sesi Araraquara, Corinthians e os estreantes Maringá, Cerrado Basquete e Ourinhos Basquete.

O presidente Valter Ferreira destacou a importância da Liga para a evolução do basquete feminino no Brasil. A ideia, segundo ele, é que tenham cada vez mais equipes disputando a LBF.

"Estamos muito felizes com a realização de um evento dessa proporção. Reunir todos os entes do basquete feminino nesse grande pontapé para o início do campeonato com um nível de qualidade e profissionalismo só nos deixa ainda mais ansiosos pela temporada que está para começar. Estamos comemorando os 15 anos e sabemos que essa tem tudo para ser uma grande temporada", disse Valter Ferreira durante o evento de abertura realizado na Arena Centauro, no Parque do Ibirapuera.

Outra grande novidade é a bola oficial da competição, que será fornecida pela Molten, marca utilizada pela Fiba (Federação Internacional de Basquete).

O UOL irá transmitir os jogos da LBF no UOL Play duas vezes por semana.

Lançamento da Liga de Basquete Feminino 2025 Imagem: Divulgação/LBF

Confira os jogos da rodada de abertura:

Corinthians x São José, dia 8 de março, às 11h

Blumenau x ADRM Maringá, dia 8, às 18h

Sesi Araraquara x Unimed Campinas, dia 9, às 11h

Sampaio Corrêa x Cerrado Basquete, dia 10, às 19h30

Santo André x Ourinhos, dia 11, às 19h