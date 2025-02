Lavieri: Ninguém pode falar do sintético enquanto grama natural não for boa

Clubes brasileiros e jogadores que atuam no país não deveriam reclamar do gramado sintético enquanto não houver um padrão de qualidade sendo seguido nos estádios com grama natural, afirmou Danilo Lavieri, na Live do Clube, nesta terça (18).

Um grupo de jogadores, incluindo Neymar, Memphis e Gabigol, declarou guerra aos gramados sintéticos no Brasil e iniciou uma campanha nas redes sociais.

Se os jogadores e os clubes se reúnem e decidem que a partir de 2027 a gente não vai ter mais grama sintética e vai ter só gramado natural com esses padrões, é ótimo. É o mundo ideal que todo mundo tivesse um gramado natural e bom. Enquanto isso não acontecer, ninguém pode abrir a boca para falar de gramado sintético.

Danilo Lavieri

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

09h (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.