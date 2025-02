Lateral Lucas Esteves e zagueiro Wagner Leonardo são apresentados pelo Grêmio

Nesta terça-feira, o lateral Lucas Esteves e o zagueiro Wagner Leonardo foram oficialmente apresentados pelo Grêmio. Os atletas, que estavam no Vitória, utilizarão as camisas de número 25 e 3, respectivamente.

Anunciado no último dia 14, Lucas comentou que aceitou rapidamente a proposta do clube gaúcho.

"Optei vir para o Grêmio assim que recebi a proposta. Eu, meus empresários e o Grêmio seguimos tudo o que tinha nos contratos, fizemos tudo da melhor forma", disse.

O atleta ainda destacou suas qualidades dentro de campo e revelou como jogava no Vitória, sob o comando do técnico Thiago Carpini.

"Sou um jogador ofensivo mas me garanto defensivamente. O treinador me recebeu bem e deu boas orientações. Com o Carpini, joguei um pouco mais avançado porque muitas vezes jogávamos com três zagueiros", completou.

Já o defensor Wagner Leonardo relatou que sua negociação com o Grêmio levou somente 24 horas.

"Foi uma negociação relâmpago. O Grêmio entrou em contato comigo e com minha equipe na quinta-feira à noite e foram exatamente 24 horas de negociações", afirmou.

O atleta também revelou que conversou com o zagueiro Kannemann assim que chegou.

"Estou muito feliz e honrado em estar vestindo essa camisa. Quando eu cheguei aqui, eu e o Kannemann tivemos uma boa conversa, quero muito poder encontrar o Geromel também. Preciso aprender com eles o que fizeram no dia a dia", afirmou.

"Sou um líder nato, mas estou chegando aqui e primeiro preciso me adaptar, conhecer meus companheiros e a liderança acontece naturalmente", finalizou.