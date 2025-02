Jogadores soltam o verbo e iniciam ano cornetando horário, bola e sintético

A temporada de 2025 do futebol brasileiro mal decolou, mas já vê críticas dos boleiros do eixo Rio-São Paulo se acumularem sobre elementos do espetáculo.

Cornetas ligadas

Três fatores já foram cornetados por jogadores em pouco tempo: a bola, os horários das partidas e os polêmicos gramados sintéticos. O ano do futebol teve início oficialmente na segunda semana de janeiro, com o início dos Estaduais, e acabou de completar um mês de ação.

A largada veio com a bola do Carioca e do Paulistão, que recebeu críticas do técnico Filipe Luís e que foram reforçadas por Neymar e companhia. A S11 Ecoknit, da Penalty, é utilizada em ambos os campeonatos e teve sua qualidade questionada. O tema virou debate nas Federações estaduais, e a empresa precisou se manifestar.

A onda de calor que atinge o Sudeste, principalmente o Rio, fez com que o horário dos jogos também fosse problematizado. O Flamengo foi a maior voz sobre o assunto. A Ferj se reuniu e definiu que as partidas do Estadual só serão disputadas após as 18h.

Além disso, determinados jogadores se uniram em um manifesto contra o gramado sintético. A campanha, lançada nesta terça (18) pelas redes sociais, mobilizou grandes nomes do futebol nacional e de diferentes times, indo de Neymar e Gabigol e Lucas e Phillipe Coutinho. Em resposta, o Palmeiras, um dos clubes que adota a grama artificial em seu estádio, rebateu o movimento.