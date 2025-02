Insatisfação de jogadores com grama sintética foi apontada no Pesquisão UOL

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Um grupo de jogadores do futebol brasileiro se mostrou contrário ao gramado sintético em campanha que começou nas redes sociais. O Pesquisão UOL já tinha indicado a insatisfação da maioria dos atletas com esse tipo de piso.

O que aconteceu

Jogadores de grandes clubes fizeram postagem sobre o assunto. Nomes como Neymar (Santos), Thiago Silva (Fluminense), Lucas Moura (São Paulo), Gabigol (Cruzeiro), Gerson (Flamengo), Cássio (Cruzeiro), Coutinho (Vasco), Bruno Henrique (Inter) e Alan Patrick (Inter) usaram seus perfis nesta terça-feira para publicar a mesma mensagem contrária aos campos artificiais.

O Pesquisão UOL apontou que 71,8% não são a favor deste tipo de gramado. Somente 28,2% aprovam o piso.

A pergunta feita aos jogadores foi: "Você é a favor da grama sintética?". O levantamento foi publicado no dia 5 de janeiro deste ano.

"Futebol profissional não se joga em gramado sintético" é o lema principal desse movimento. A mensagem dos jogadores dá a entender que a insatisfação é mais com os efeitos do sintético na qualidade do jogo.

Na Série A do Brasileirão, os times que têm gramado sintético (ou estão em fase de mudança) são: Palmeiras, Botafogo e Atlético-MG.

O texto dos jogadores

"Preocupante ver o rumo que o futebol brasileiro está tomando. É um absurdo a gente ter que discutir gramado sintético em nossos campos.

Objetivamente, com tamanho e representatividade que tem o nosso futebol, isso não deveria nem ser uma opção. A solução para um gramado ruim é fazer um gramado bom, simples assim.

Nas ligas mais respeitadas do mundo os jogadores são ouvidos e investimentos são feitos para assegurar a qualidade do gramado nos estádios. Trata-se de oferecer qualidade para quem joga e assiste.

Se o Brasil deseja definitivamente estar inserido como protagonista no mercado do futebol mundial, a primeira medida deveria ser exigir qualidade do piso que os atletas jogam e treinam.

FUTEBOL PROFISSIONAL NÃO SE JOGA EM GRAMADO SINTÉTICO!"

O que é o Pesquisão UOL

O Pesquisão 2024 UOL foi respondido de forma anônima por 39 jogadores da Série A do Campeonato Brasileiro. As respostas foram computadas até o dia 15 de dezembro.