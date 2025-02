Joe Gomez sofre lesão no tendão e desfalca e vira desfalque no Liverpool

O técnico Arne Slot, do Liverpool, recebeu um duro golpe para o duelo desta quarta-feira, diante do Aston Villa, em partida antecipada da 29ª rodada do Campeonato inglês. O zagueiro Joe Gomez sofreu uma lesão no tendão, está fora da partida e deve ficar várias semanas entregue ao departamento médico.

"Joe vai demorar bastante. Ele vai ficar fora por várias semanas por causa de uma lesão no tendão. Esperamos que ele retorne na fase final da temporada", afirmou Slot nesta terça-feira, em entrevista coletiva.

Gómez vem sofrendo nos últimos meses por causa de lesões. O jogador, que vinha se recuperando de outro problema no tendão, retornou na partida em que o Liverpool foi derrotado pelo Plymouth Argyle em duelo da Copa da Inglaterra.

Neste confronto, que marcou a eliminação da equipe vermelha da competição, o defensor voltou a se machucar e sua participação em campo ficou restrita a apenas 11 minutos. Na coletiva, o treinador disse ainda que o caso pode necessitar de cirurgia

"Ele trabalhou duro para voltar e agora está fora do time por semanas novamente. Isso é muito complicado para o atleta. Ele tentou de tudo para estar com o elenco. Ele pode (ser submetido a um procedimento cirúrgico), mas isso é algo que ainda temos de avaliar", comentou o técnico.

O atacante Gakpo também está fora da partida contra o Aston Villa. No entanto, o atleta vem evoluindo e logo deve reaparecer entre os titulares. "Gakpo está perto de voltar e reforçar a equipe", afirmou.