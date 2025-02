João Fonseca sofrerá queda no ranking com eliminação no Rio Open e deixará o Top 70

A eliminação precoce no Rio Open vai custar boas posições para João Fonseca no ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). O tenista de 18 anos deve perder oito colocações e deixar o Top 70 na próxima atualização da lista, na segunda-feira que vem, dia 24. Sua nova posição deve ser a 76ª.

A queda se deve à derrota logo na primeira rodada do maior torneio da América do Sul. Fonseca defendia a pontuação obtida no ano passado, quando alcançou a surpreendente fase de quartas de final no saibro do Jockey Club Brasileiro, na capital fluminense. Sem defender os 100 pontos que tinha conquistado, ele sairá da lista dos 70 melhores do mundo, caindo para o 76º lugar.

O brasileiro ocupa atualmente o 68º posto, a melhor posição de sua carreira. Fonseca alcançou tal marca na segunda desta semana, após obter o melhor resultado de sua trajetória entre os profissionais, com o título do ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina, no último domingo.

Apesar da queda, o carioca de 18 anos deve seguir com o status de número 1 do Brasil. Isso porque o número dois, Thiago Wild, também caiu na rodada de abertura do Rio Open. O único que pode superar Fonseca é Thiago Monteiro, que venceu na estreia e ocupa atualmente o 99º posto. Como também alcançou as quartas em 2024, Monteiro teria que conquistar o título no Rio para virar o número 1 brasileiro.

Depois da queda precoce na capital fluminense, Fonseca deve voltar às quadras somente em março para as disputas dos Masters 1000 de Indian Wells e de Miami, ambos nos Estados Unidos. O primeiro começará no dia 5 do próximo mês. A competição na Flórida terá início no dia 19.