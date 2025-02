João Fonseca perde para francês na primeira rodada e frustra torcida no Rio Open

João Fonseca, de 18 anos, foi eliminado do Rio Open, nesta terça-feira, em partida dos 16-avos de final. O carioca, que venceu o ATP de Buenos Aires no último domingo, fez um primeiro set com muitos erros e foi superado por 2 sets a 0 pelo francês Alexandre Muller. As parciais na Quadra Guga Kuerten foram de 6-1 e 7-6.

Agora, Alexandre Muller pega, nas oitavas de final, o argentino Etcheverry, que bateu por 2 sets a 0 o também francês Moutet.

No primeiro set entre João Fonseca e Alexandre Muller, o francês dominou completamente, vencendo por 6 a 1 em 28 minutos. Fonseca cometeu 10 erros não forçados, enquanto Muller fez apenas 5, mostrando um desempenho muito sólido. Müller quebrou o saque de Fonseca logo no começo e abriu 4 a 0. Mesmo com alguns momentos de resistência do brasileiro, como ao salvar setpoints e ganhar seu primeiro game, Muller seguiu firme, aproveitando os erros do adversário e jogando de forma precisa, encerrando o set sem grandes dificuldades.

No segundo set, João Fonseca e Alexandre Muller mantiveram o equilíbrio, com ambos alternando bons momentos. Fonseca começou bem, confirmando o serviço, mas cometeu erros importantes, como dupla falta e bolas fora. O francês foi mais consistente e aproveitou as oportunidades para pressionar o brasileiro.

A partida foi para o tie-break, em que Muller se destacou com uma curtinha e boas jogadas, enquanto Fonseca cometeu erros cruciais. Müller venceu o tie-break por 7-6, garantindo a vitória por 2 a 0 e a classificação para as oitavas de final.