João Fonseca é como Flamengo de Filipe Luís: dá gosto de ver jogar, diz RMP

João Fonseca é como o Flamengo de Filipe Luís: dá prazer em ver jogar, afirmou o colunista Renato Maurício Prado no UOL News Esporte desta terça (18).

Desde que o Guga parou, o tênis brasileiro voltou à mesmice de antigamente. Agora surge do nada esse menino, um menino de família rica diga-se de passagem, o pai dele é dono de corretora, mas ele é uma simpatia, um garoto de ouro, dá gosto de ver jogar. Ele está parecendo o Flamengo do Filipe Luís, dá gosto de ver jogar.

Renato Maurício Prado

João Fonseca entra em quadra hoje à noite no Rio de Janeiro contra o francês Alexander Müller, pelo Rio Open.

O fenômeno brasileiro venceu o primeiro título profissional de sua carreira no último fim de semana, o ATP 250 de Buenos Aires.

Não sei se ele vai conseguir fazer uma grande campanha no Rio Open porque está chegando de um torneio muito exaustivo em que ele jogou todos os jogos até ser campeão. E aqui no Rio realmente está uma frigideira inacreditável.

Mas nós já temos um grande ídolo do esporte -- é o João Fonseca. Se ele ganhar aqui no Rio Open então, sai de baixo.

RMP destacou que João Fonseca já virou uma "febre" no esporte brasileiro, inclusive entre crianças e jovens que iniciam no esporte influenciados pelo talento do brasileiro de 18 anos.

Na opinião do colunista, João Fonseca é melhor que Guga — que foi número 1 do mundo no ranking da ATP — a esta altura da carreira.

O João Fonseca é uma febre impressionante, só se fala no João Fonseca em termos de tênis no Brasil. Certamente nós vamos ter uma explosão de fãs e de procura para botar em escolinha, igual a do Guga. É uma loucura. Quando ele passa, é uma coisa louca.

Vocês sabem que eu sou fã e amigo do Guga. Fiquei amigo dele por ter coberto os três torneios que ele ganhou [em Roland Garros], a sorte de estar lá e de ter escrito um livro sobre essa conquista. Ele foi um tenista excepcional, mas o João Fonseca, neste início de carreira, está sendo superior ao Guga.

Isso não quer dizer que lá na frente ele vai ganhar todos os três Grand Slams que o Guga ganhou. Eu acho até que pode ganhar mais, mas ele é, nesse momento, um tenista mais completo, mais pronto, mais espetacular do que era o Guga nessa mesma idade.

