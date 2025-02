Jean Silva planeja desafiar lutador do UFC que saiu em defesa de Adolf Hitler: "Oportunidade"

No fim de janeiro, Bryce Mitchell dominou as manchetes ao compartilhar opiniões para lá de polêmicas na inauguração de seu podcast 'ArkanSanity Podcast'. Na oportunidade, o lutador do UFC disseminou um discurso antissemita e saiu abertamente em defesa de Adolf Hitler, classificando o então líder do partido nazista e ditador alemão, responsável pelo massacre de milhões de pessoas durante a Segunda Guerra Mundial, como uma "boa pessoa". A declaração obviamente gerou uma onda de ataques ao atleta americano, colocando uma espécie de 'alvo' em suas costas. Não à toa, 'Thug Nasty', como o peso-pena (66 kg) é conhecido, entrou no radar de um grande prospecto da categoria: o brasileiro Jean Silva.

Após a repercussão do discurso de Mitchell, Jean recebeu inúmeros pedidos para 'ensinar uma lição' ao americano, já que ambos competem na mesma categoria de peso. Ciente do contexto que lhe cerca, 'Lord', como o brasileiro é conhecido, admitiu, em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, a possibilidade de aproveitar o 'timing' e desafiar Bryce na próxima vez que estiver com o microfone em mãos. E tal cenário pode se concretizar já no próximo sábado (22), no UFC Seattle, caso Silva vença seu combate diante de Melsik Baghdasaryan.

"Vou fazer essa luta agora contra o Melsik, vou bater nele. Vou abrilhantar os olhos do Dana. Estou com uma oportunidade na mão, querendo ou não, de pedir o Bryce Mitchell depois dessa luta. Porque o brasileiro está falando isso, estão 'twittando' bastante sobre isso (após as falas dele). Seria uma boa oportunidade para entrar no ranking. Não estou pensando em ranking. Gostaria de fazer mais uma luta fora do ranking depois dessa. Mas acredito que minha performance contra o Melsik vai, meio que, obrigar a minha chegada no ranking. E se for para entrar no ranking, prefiro entrar fazendo uma luta no ranking com algum cara, literalmente, mais fácil, que favoreça mais minha carreira e me dê uma segurança a mais. O Bryce Mitchell seria uma boa luta para isso acontecer", projetou o brasileiro.

Unir o útil ao agradável?

Invicto no UFC com três vitórias em três lutas, Jean foi eleito pela própria empresa um dos 'Estreantes do Ano' em 2024. Com grande expectativa ao redor de seu nome, Lord pode unir o útil ao agradável caso realmente consiga tirar o embate com Mitchell do papel. Afinal de contas, além do apelo que o americano traria para o duelo por conta de seus recentes discursos antissemitas, Bryce atualmente figura na 13ª posição do ranking dos penas. Desta forma, a disputa poderia ser o passo que resta para Silva finalmente passar a figurar no top 15 da divisão até 66 kg do Ultimate.