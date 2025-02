'Invisível' para Ancelotti': Endrick quer sair do Real Madrid para jogar Copa, diz jornal

Desde que chegou ao Real Madrid, Endrick se tornou uma peça secundária para Carlo Ancelotti. Mesmo que o treinador italiano tenha definido que o atacante permaneceria no time titular em sua primeira temporada na Espanha, ele não disputa uma partida de Campeonato Espanhol desde janeiro, sendo utilizado principalmente na Copa do Rei. Isso faz com que, segundo a imprensa espanhola, Endrick comece a pensar em deixar o clube merengue.

Segundo o As, o atacante se tornou "invisível para Ancelotti" nos últimos meses de Real Madrid e entende que, se continuar na reserva e sem ganhar minutos nas principais competições, ficará fora da Copa do Mundo de 2026 - principal desejo do atacante. Nos Galácticos, o jovem concorre com Kylian Mbappé, Vinícius Júnior e Rodrygo para iniciar a partida entre os 11 iniciais.

No último mês, Endrick foi sondado pelo West Ham, da Inglaterra, mas nenhuma das partes teve interesse em efetuar a transferência naquele momento. Desde então, entrou em campo apenas na partida contra Leganés, pela Copa do Rei - sendo titular e marcando na vitória por 3 a 2 -, e ficou fora de compromissos pelo Campeonato Espanhol e pela Liga dos Campeões.

Desde agosto, quando disputou os primeiros jogos pelo seu novo clube, Endrick e seu estafe entendiam que haveria espaço para o atacante se desenvolver no Real Madrid e, principalmente, ao lado de Ancelotti, que mostrou admiração pelo seu futebol. A diferença desta vez, segundo o jornal espanhol, se deve às oportunidades com a camisa da seleção brasileira.

Na última convocação de Dorival Júnior, em novembro de 2024, o atacante ficou fora da lista para compromissos do Brasil pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. "Temos várias decisões que, às vezes, são feitas momentos antes da lista final. Alguns nomes importantes ficaram fora, como do Endrick, mas temos uma situação que tem de ser bem definida. Tem um peso maior para os que estão atuando, porque você não tem tempo para treinamentos, reposição de tempo perdido", afirmou o treinador, à época.

Pela seleção brasileira, Endrick foi convocado para 14 jogos, tendo entrado em campo em 13 oportunidades. Desde a sua primeira convocação, em novembro de 2023, a última lista de Dorival foi a primeira da qual Endrick ficou fora dos selecionados. Ao todo, marcou três gols pela equipe nacional.

Segundo apurou o Estadão, no entanto, o atacante ainda tem o desejo de permanecer no Real Madrid e se desenvolver sob o comando de Ancelotti - que depositou confiança no atacante antes mesmo de chegar à Espanha. Mesmo com baixa minutagem (média de 18 minutos nas partidas que disputou), marcou cinco gols pelo clube merengue.