Gramado sintético é para shows e não para o futebol, dispara Trajano

O objetivo de se usar gramado sintético no Brasil nunca foi melhorar o jogo de futebol, afirmou José Trajano, no Cartão Vermelho, nesta terça (18).

O comentarista destacou que os clubes que adotam esse tipo de grama, o fazem para viabilizar espetáculos artísticos nas arenas.

O gramado sintético existe não por causa do futebol, é por causa dos shows. É onde o clube fatura dinheiro. Estão se lixando para a qualidade do espetáculo [jogo], se machuca jogador, se não machuca. [A preocupação] é como tira [o gramado], arma o grande show de artistas nacionais, internacionais. Essa é a finalidade de os clubes colocarem isso no seu piso.

José Trajano

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

09h (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao Cartão Vermelho na íntegra