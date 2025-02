Governo 'entra na fila' para Rio Open passar de ATP 500 para Masters 1000

Do UOL, no Rio de Janeiro

Satisfeito com o sucesso e o impacto econômico que o Rio Open tem gerado, o Governo do Rio de Janeiro tem planos mais ambiciosos e já se articula para tentar trocar o torneio de um ATP 500 para um Masters 1000.

O que aconteceu

A afirmação foi feita pelo governador Cláudio Castro. Segundo o político, as conversas começaram já em 2024, mas a efetivação não é algo simples.

O Rio de Janeiro entrou numa espécie de "fila" com outras cidades candidatas. Para uma cidade receber um Masters 1000, outra precisa abrir mão da competição. Atualmente fazem parte desta categoria Indian Wells (EUA), Miami (EUA), Monte Carlo (FRA), Madrid (ESP), Roma (ITA), Montreal (CAN), Cincinnati (EUA), Xangai (CHN) e Paris (FRA).

Já há uma conversa, desde o ano passado, de trazermos um ATP 1000 para cá. É uma conversa difícil, porque na verdade é uma disputa mundial. Quando você vai entender esse mercado do tênis, é um mercado onde quem tem (um ATP 1000) não quer perder em hipótese alguma. Então, é uma disputa realmente grande. E o Rio está nessa fila aí, para se vagar algum, nós nos candidatarmos a trocar esse ATP 500 por um ATP 1000. Teria mais relevância ainda, com certeza. Mais jogadores de altíssimo nível nós teríamos aqui

Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro

Rio e São Paulo disputam WTA 500

O Rio de Janeiro também disputa com São Paulo a possibilidade de sediar um WTA 500, o torneio feminino do tênis. Caso a capital carioca consiga este pleito, ele não seria realizado na mesma data do Rio Open masculino.

Os paulistas, porém, demonstram forte empenho em obter tal vaga diante do sucesso da competição no estado vizinho.

Planos de aumentar complexo do Rio Open

O Governo do Rio de Janeiro e a organização do Rio Open também têm planos de ampliar o complexo do torneio, que acontece no Jockey Club, na Zona Sul (RJ), apesar da limitação física do local.

Estudos de engenharia têm sido feitos, e a tendência é que as quadras aumentem suas capacidades. Atualmente, a principal consegue receber pouco mais de seis mil pessoas.

A transferência para o Parque Olímpico, na Zona Oeste (RJ), também já chegou a ser cogitada, mas foi uma ideia praticamente descartada por conta do público do tênis, do cenário, fidelização, entre outros aspectos.