Goleira Lorena recebe prêmio por destaque nas Olimpíadas de Paris

Nesta terça-feira, a goleira Lorena recebeu da coordenadora técnica das Seleções Femininas da CBF, Cris Gambaréo, o troféu alusivo ao Prêmio Brasil Olímpico 2024 após ser destaque nos Jogos de Paris.

"Significa muito pra mim. Mas isso é fruto do trabalho do grupo inteiro. Ninguém conquista nada sozinho. Sou muito grata pela oportunidade de ter conseguido esse prêmio vestindo a camisa da Seleção Brasileira", disse.

A atleta foi aplaudida pelas companheiras de time e comissão técnica. Ela ainda citou grandes momentos que viveu nas Olimpíadas, como o pênalti defendido contra a França. O jogo, realizado em Nantes, era válido pelas quartas de final. No momento da defesa, a partida ainda estava empatada sem gols.

"A defesa mais importante foi aquele pênalti contra a França, foi num momento muito decisivo do jogo", afirmou Lorena.

Edson Junior, treinador de goleiras da Seleção, expressou sua felicidade ao ver a atleta receber o prêmio.

"Fiquei muito feliz com tudo que aconteceu na Olimpíada, com a participação da Lorena e como ela pôde ajudar a Seleção a conquistar um dos nossos objetivos, que era o de ver a Seleção respeitada novamente no cenário mundial. A gente sabe que para chegar nesse momento é preciso contar com as goleiras, que têm de estar prontas para fazer a diferença quando for necessário. Estou muito satisfeito com o trabalho das goleiras da Seleção de um modo geral. Quem joga representa o trabalho de todas as goleiras, somos um grupo", comentou Edson.