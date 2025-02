Francês campeão do mundo tem casa furtada nos EUA e perde R$ 2,8 milhões

Campeão do mundo em 2018, o francês Olivier Giroud teve sua casa no Estados Unidos furtada no início de fevereiro. Segundo o site norte-americano TMZ Sports, o jogador do Los Angeles FC teve um prejuízo de meio milhão de dólares (R$ 2,8 milhões).

O que aconteceu

Os assaltantes levaram diversos bens, incluindo dez relógios masculinos. A mulher de Giroud, Jen, chamou a polícia no dia cinco de fevereiro após notar que uma das janelas da casa estava quebrada.

Ninguém foi preso até o momento. Segundo o portal norte-americano, a polícia de Los Angeles ainda está investigando o caso.

O atacante de junta a uma lista notável de vítimas de furtos nos Estados Unidos: Patrick Mahomes, Travis Kelce, Joe Burrow e Luka Doncic também tiveram suas respectivas casas roubadas. De acordo com um informe do FBI, gangues especializadas em furtar mansões têm cada vez mais os lares dos atletas como alvos.

Giroud se transferiu para o Los Angeles FC no ano passado e tem contrato até o fim de 2025. O jogador de 38 anos se aposentou da seleção francesa em 2024 e tem passagens por Arsenal, Chelsea e Milan.