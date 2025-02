Gigante brasileiro, Xicão entra no ranking dos pesos-pesados após estreia de gala no UFC 312

Mesmo passada mais de uma semana, Tallison Teixeira segue colhendo os frutos de sua estreia de gala no UFC 312, sediado na Austrália. Além do triunfo via nocaute relâmpago conquistado contra Justin Tafa e o bônus de 'Performance da Noite' do evento, o gigante brasileiro de mais de 2m de altura tem outro motivo para comemorar. Afinal de contas, seu desempenho foi reconhecido na mais recente atualização do ranking do Ultimate e Xicão adentrou no top 15 da categoria dos pesos-pesados.

Agora oficialmente 15º colocado da categoria mais pesada do MMA, Xicão, invicto com um cartel de 8-0, ganha ainda mais 'hype' para sua próxima aparição no octógono mais famoso do mundo. O gigante de mais de 2m de altura herdou a posição no top 15 de Don'Tale Mayes, que foi finalizado pelo também brasileiro Valter Walker no último sábado (15), no UFC Vegas 102. Muitos, inclusive, apontavam o irmão de Johnny Walker como favorito a estrear no ranking, já que foi ele quem derrotou o americano diretamente. Entretanto, quem foi agraciado com a vaga foi Tallison Teixeira.

Jacqueline Cavalcanti avança

Outra atleta que ganhou espaço na atualização do ranking foi Jacqueline Cavalcanti. E não é para menos. Afinal de contas, a brasileira naturalizada portuguesa emplacou sua quarta vitória dentro do UFC em quatro lutas disputadas e, de quebra, ainda 'aposentou' sua rival Julia Avila. Dado o contexto, a striker luso-brasileira avançou duas posições no ranking feminino dos pesos-galos (61 kg) e passou da 13ª para a 11ª colocação na listagem.

Edson Barboza sai do top 15

Além de Jacqueline, outro atleta que se destacou no UFC Vegas 102 e foi recompensado pelo desempenho foi Youssef Zalal. Com uma performance madura, o jovem marroquino desbancou o experiente Calvin Kattar via decisão unânime, conquistando a 12ª posição do ranking dos pesos-penas (66 kg) e estreando na listagem. A entrada no top 15 do 'Moroccan Devil', como é conhecido, resultou na saída de um veterano conhecido do público: Edson Barboza. Vindo de derrota para Lerone Murphy e sem lutar desde maio de 2024, o striker brasileiro não figura mais entre os 15 melhores da divisão.