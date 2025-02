Filho de Buffon é convocado para a seleção sub-18 da República Tcheca

Nesta terça-feira, a República Tcheca divulgou a convocação de sua seleção sub-18. Dentre os convocados, o ponta-esquerda Louis Buffon chamou a atenção na lista. O atleta é filho de Gianluigi Buffon, goleiro italiano e ídolo da Juventus. Ele decidiu seguir os passos do pai na carreira de jogador profissional.

Nascido em 28 de dezembro de 2007, Louis Buffon é o filho mais velho do ex-goleiro, com dupla nacionalidade, por conta de sua mãe, a tcheca Alena Seredová, primeira esposa de Gianluigi. Louis atua desde 2023 na equipe italiana Pisa. Apesar de ter apenas 17 anos, o atleta joga no sub-19 da equipe.

Pelo Pisa, Buffon entrou em campo 28 vezes e marcou sete vezes. Na Itália, o atacante faz boa temporada, o que lhe rendeu notoriedade na Seleção Tcheca. O atleta pode optar por continuar defendendo o país de sua mãe ou pode jogar pela Seleção Italiana, quando se tornar profissional.

O pai da promessa, Gianluigi Buffon, teve currículo extenso em seus 29 anos de carreira. Atuando entre 1994 e 2023, Buffon somou 975 partidas oficiais por Parma, Juventus e Paris Saint-Germain. Além disso, o italiano somou títulos por clubes e pela seleção, conquistando uma Copa do Mundo, dez Campeonatos Italianos e seis Copas da Itália.

Apesar de não ter conquistado a Liga dos Campeões, Buffon se aposentou como um dos melhores goleiros da história do futebol. Atualmente, o ex-jogador é o coordenador técnico da Seleção Italiana.