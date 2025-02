Ferj anuncia que jogos do Carioca serão à noite no fim de semana por causa do forte calor

Um dia após entrar em contato com as emissoras que detêm os direitos de transmissão do Campeonato Carioca para mudanças nos horários das partidas da última rodada, no fim de semana, por causa do forte calor no Rio de Janeiro, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) anunciou a remarcação do horário de cinco partidas e que todos os clubes "vão jogar após às 18 horas."

O Rio de Janeiro sofre com calor intenso e com previsão de sensação térmica acima de 50 graus no fim de semana, o que traria prejuízo técnico e possibilidade de desgaste e problemas de saúde aos envolvidos nas partidas, sejam jogadores ou mesmo torcedores.

"A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, em razão da situação climática do momento e com foco exclusivo na saúde de atletas e torcedores, entende, como fator preponderante sobre quaisquer outros, a necessidade de reajuste nos horários das partidas e estabelece que todos os jogos do Campeonato Carioca 2025, a partir desta data, deverão ser realizados após as 18 horas", informou a entidade.

Pouco antes de a Ferj anunciar que as partidas seriam à noite, o Flamengo anunciou em suas redes sociais a abertura da venda de ingressos para o duelo de sábado, com o Maricá, em seu horário original, às 16h30. Muitos torcedores cobraram do clube que aguardasse a confirmação da nova hora da partida.

Outro jogo no sábado que estava agendado para o dia, às 16h, é entre Boavista e Volta Redonda, em Saquarema. A Ferj ainda deve oficializar o novo horário. Já Sampaio Corrêa x Portuguesa, às 18h45, não terá problema.

Todos os três duelos envolvendo os candidatos às últimas duas vagas na semifinal serão remarcados. O clássico entre Vasco x Botafogo em São Januário, o duelo do Fluminense no Maracanã, diante do lanterna Bangu, e Nova Iguaçu, outro classificado por antecedência, assim como o Flamengo, com o terceiro colocado Madureira, seriam 16h de domingo. Vão para o horário noturno e simultâneos.