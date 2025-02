Ex-Palmeiras, Felipe Melo discursa contra gramado sintético e diz: "Prejudicial ao atleta"

O ex-jogador Felipe Melo acatou o movimento de alguns atletas do futebol brasileiro e se posicionou contra o gramado sintético no Brasil. Nesta terça-feira, um grupo de jogadores, que conta com Neymar, por exemplou, pediu o fim da grama artificial nos estádios. Ex-Palmeiras, Felipe relembrou o período que atuou no sintético e reforçou o discurso de ser "prejudicial ao atleta".

"Muita gente me perguntando sobre os protestos que os atletas estão fazendo sobre a grama natural e o sintético. Eu joguei durante muito tempo da minha vida sintético quando eu jogava no Palmeiras. E óbvio que o sintético é outro jogo, além de ser ao meu modo de pensar, prejudicial ao atleta. Eu paguei muito por isso. Tive lesões importantes. Posteriormente, quando eu fui jogar um jogo contra o Botafogo lá no Engenhão, com 10 minutos de jogo, eu também machuquei no sintético. Então, eu já vinha há muitos anos falando que eu sou da grama natural, prefiro a grama natural", disse.

Felipe Melo anunciou sua aposentadoria dos gramados em janeiro deste ano após encerrar sua passagem pelo Fluminense. O ex-volante defendeu o Palmeiras entre os anos de 2017 a 2021. Assim atuou no Allianz Parque, que instalou o sintético em 2020, por dois anos. Pelo Verdão, ele disputou 225 jogos e conquistou cinco títulos: um Campeonato Brasileiro (2018), um Campeonato Paulista (2020), duas Libertadores (2020 e 2021) e uma Copa do Brasil (2020).

"Você vai pegar por aí alguns campos de futebol que têm buraco. Meu irmão, desde que o mundo é mundo, desde que futebol é futebol, você vai pegar alguns campos aí que tem buraco mesmo, um campo mais duro, outro menos. Agora cabe a quem cuida dos gramados, a quem cuida dos estádios serem melhor capacitados para realmente poder fazer com que o estádio, o campo, esteja em melhores condições para os atletas. Mesmo assim, eu eu sou partidário do da grama natural. Ao meu modo de pensar, não existe nem discussão, não cabe discussão nisso aí, tem que ser grama natural", finalizou.

A manifestação começou pela manhã desta terça-feira e foi aderida por jogadores como Neymar (Santos), Gabigol e Dudu (Cruzeiro), Lucas Moura (São Paulo), Thiago Silva (Fluminense), Alan Patrick (Internacional), Philippe Coutinho (Vasco). Os atletas postaram em suas redes sociais uma imagem com a frase: "Futebol é natural, não sintético", além de um texto sobre o assunto.

Botafogo e Palmeiras, clubes que possuem gramado sintético em seus estádios, rebateram as críticas dos jogadores atrás de comunicados oficiais.