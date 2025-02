Entenda como Caixinha convenceu Rollheiser a recusar Botafogo e fechar com o Santos

O técnico do Santos, Pedro Caixinha, foi peça fundamental para a contratação do meia-atacante Benjamín Rollheiser. O treinador conversou com o argentino para convencê-lo a fechar com o Peixe e ajudou a destravar a negociação com o Benfica.

O Alvinegro Praiano enfrentou a concorrência do Botafogo por Rollheiser. Caixinha, contudo, colocou a mão na massa e, através de uma ligação, disse que o time carioca sequer contratou um treinador e que isso poderia prejudicá-lo. O jogador concordou com o argumento do português e decidiu assinar com o Santos.

"Foi muito importante a conversa com o Pedro [Caixinha]. É importante um técnico que queria contar com você. O Botafogo não tinha técnico, e isso é difícil, chegar em um clube que não tem técnico. É contraproducente para um jogador. Foi um dos fatores para que eu viesse para cá", disse Benjamín em entrevista coletiva.

O atleta de 24 anos deixou claro qual sua posição preferida dentro de campo: aberto pelo lado direito. No entanto, ele se vê capaz de exercer outras funções e atuar até como segundo volante, algo que já fez no Benfica.

"Tive uma conversa com o Pedro antes de vir. Ele me explicou o funcionamento da equipe, disse que eu poderia ser útil. Meu forte sempre foi aberto pela direita", afirmou.

"A gente precisa sempre se adaptar à posição que o técnico necessita. Essa posição [segundo volante] não é meu forte, mas sempre estou disposto a ajudar. Se precisar jogar em uma função que não é a minha, vou dar o máximo para o grupo. Mas a minha posição preferida é aberto pela direita", concluiu.

Benjamín Rollheiser estava encostado no Benfica e custará 11 milhões de euros (cerca de R$ 65,9 milhões) aos cofres do Peixe. O jogador assinou contrato com o Santos até o final de 2028. Ele iniciou sua carreira no River Plate e se transferiu ao Estudiantes em 2022. Lá, se destacou a chamou atenção dos Encarnados.

O meia-atacante, entretanto, precisará aguardar para vestir a camisa da equipe alvinegra. Isso porque ele não foi inscrito a tempo no Campeonato Paulista e só poderá defender o time no Estadual em caso de classificação à próxima fase.

Com a contratação do argentino, o Peixe chega nove reforços para a temporada de 2025. Também foram contratados os atacantes Neymar, Tiquinho Soares e Gabriel Veron, os meio-campistas Álvaro Barreal e Thaciano e os defensores Léo Godoy, Zé Ivaldo e Luisão, além do técnico Pedro Caixinha.

O clube ainda está perto de oficializar o atacante Deivid Washington e o volante Zé Rafael.