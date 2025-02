Em jogo de seis gols, Benfica empata com Monaco e vai às oitavas da Champions

Nesta terça-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa, o Benfica empatou com o Monaco por 3 a 3 e garantiu sua vaga nas oitavas da Champions League. Isso porque, na partida de ida dos playoffs, os portugueses triunfaram pelo placar de 1 a 0, no Principado.

Agora, o Benfica aguarda o seu adversário na próxima fase do torneio continental. Por meio de um sorteio, que acontece nesta sexta-feira, o time de Portugal irá saber se encara Barcelona ou Liverpool nas oitavas de final.

O Benfica volta a campo neste sábado, contra o Boavista, pela 23ª rodada do Campeonato Português. A bola rola às 15h (de Brasília), no Estádio da Luz. No mesmo dia, às 13h, o Monaco enfrenta o Lille, no Stade Pierre-Mauroy, pela 23ª rodada do Campeonato Francês.

OS GOLS

Aos 21 minutos do primeiro tempo, Pavlidis roubou a bola do zagueiro, avançou pela esquerda e cruzou para Akturkoglu, que mandou para o fundo da redes.

O Monaco empatou aos 31 com Minamino. O atacante apareceu na pequena área e chutou rasteiro para o gol, após receber assistência de Embolo.

Logo aos 5 minutos da etapa complementar, o Monaco virou o duelo no Estádio da Luz. Ben Seguir recebeu na área um passe de Akliouche e não desperdiçou a chance de colocar sua equipe no comando do placar.

Aos 20 minutos, o Benfica marcou novamente. Após pênalti assinalado pela arbitragem, Vangelis Pavlidis assumiu a cobrança e não desperdiçou, balançando as redes de Majecki, goleiro visitante.

Na reta final do duelo, aos 35 minutos, o Monaco colocou-se à frente do placar novamente - o que levaria o duelo à prorrogação. O tento foi anotado pelo centroavante Ilenikhena.

Porém, pouco depois, aos 38 minutos, o Benfica estragou a alegria dos visitantes e deixou tudo igual. Desta vez, Carreras achou Kokçu, que antecipou-se aos marcadores e, dentro da área, tocou de pé direito na saída de Majecki.