Dudu critica gramado sintético 5 anos após elogios; o que ele havia falado?

O atacante Dudu, do Cruzeiro, foi um dos jogadores que se manifestaram contra o gramado sintético no futebol brasileiro. O atleta, no entanto, já falou que gostava de atuar em campos artificiais.

Mudou de ideia

Em 2020, o atacante defendia o Palmeiras e não escondeu a satisfação em atuar em gramados sintéticos. O alviverde é uma das equipes que não adotam piso natural em seu estádio, o Allianz Parque.

Na época, o clube paulista havia acabado de colocar campo artificial em sua casa. Antes disto, só a Ligga Arena, do Athletico, possuía tais características entre estádios dos times de maior expressão do país.

Gosto bastante [de campo sintético]. Já tinha comentado com o pessoal do Palmeiras que sempre gostei de jogar no campo do Athletico. Deixa o jogo rápido. Para a gente na frente é bom, mas não é muito bom para nossos zagueiros. Vamos poder jogar mais vezes no nosso campo Dudu, em fevereiro de 2020

Dudu, no entanto, mudou de ideia. Hoje no Cruzeiro — que não joga habitualmente em campo sintético —, ele participou do protesto ao lado de nomes como nomes como Neymar (Santos), Thiago Silva (Fluminense), Lucas Moura (São Paulo), Gabigol (Cruzeiro), Cássio (Cruzeiro), Memphis (Corinthians), Garro (Corinthians), Gerson (Flamengo), Arrascaeta (Flamengo), Coutinho (Vasco), Bruno Henrique (Inter), Alan Patrick (Inter) e David Luiz (Fortaleza).

Na Série A do Brasileirão, os times que têm gramado sintético (ou estão em fase de mudança) são: Palmeiras, Botafogo e Atlético-MG.

Como é o texto dos jogadores

Preocupante ver o rumo que o futebol brasileiro está tomando. É um absurdo a gente ter que discutir gramado sintético em nossos campos.

Objetivamente, com tamanho e representatividade que tem o nosso futebol, isso não deveria nem ser uma opção. A solução para um gramado ruim é fazer um gramado bom, simples assim.

Nas ligas mais respeitadas do mundo os jogadores são ouvidos e investimentos são feitos para assegurar a qualidade do gramado nos estádios. Trata-se de oferecer qualidade para quem joga e assiste.

Se o Brasil deseja definitivamente estar inserido como protagonista no mercado do futebol mundial, a primeira medida deveria ser exigir qualidade do piso que os atletas jogam e treinam.

FUTEBOL PROFISSIONAL NÃO SE JOGA EM GRAMADO SINTÉTICO!