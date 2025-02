Djoko se junta a lendas do tênis, vibra com Fonseca e escreve em português

O sérvio Novak Djokovic é mais um astro do tênis a exaltar o fenômeno João Fonseca.

O que aconteceu

Djoko parabenizou o brasileiro em português pelo título em Buenos Aires. O maior campeão de Grand Slams do tênis compartilhou nesta terça (18) uma publicação do feito de João e escreveu a mensagem.

Antes dele, Rafael Nadal também celebrou a conquista do carioca de 18 anos. O espanhol, que se aposentou das quadras recentemente, deixou um comentário no post feito por João.

Andy Murray e outras personalidades do tênis também já se renderam a Fonseca. O britânico manifestou sua expectativa para o primeiro jogo do brasileiro contra Carlos Alcaraz, que respondeu: "Logo". O espanhol de 21 anos também parabenizou João pelo primeiro título no circuito da ATP.

Novak Djokovic durante o Australian Open Imagem: Shi Tang/Getty Images

Djokovic mandou o recado para Fonseca antes de sua eliminação na estreia no Aberto de Doha. O sérvio, atual número 7 do mundo, foi derrotado pelo italiano Matteo Berrettini (#35) por 2 sets a 0, parciais 7-6(4) e 6-2.

Já João estreia nesta noite no Rio Open. O brasileiro encara o francês Alexandre Muller (#60).

Novo nome do momento

As façanhas de Fonseca estão ganhando o mundo, com ele quebrando recorde atrás de recorde a cada semana. Em seu segundo ano como profissional, o carioca se tornou o brasileiro mais jovem a se sagrar campeão de um torneio da ATP, atingiu marcas de Carlos Alcaraz e virou o número 1 do Brasil no ranking mundial, sendo o caçula do top 100, entre outros feitos.

O universo do tênis já se rendeu ao "Fonsequismo". Fãs, especialistas e astros da modalidade —aposentados e em atividade— acompanham de perto cada passo e ficam surpresos com as exibições e pelo talento do garoto. Se antes ele era desconhecido, agora já é tratado como um "must watch" ("obrigatório assistir", em tradução livre) e elogiado até por adversários.

A fase de Fonseca tem gerado grande expectativa para duelos contra tops do ranking. O britânico Andy Murray, por exemplo, não escondeu a ansiedade para ver o brasileiro enfrentar pela primeira vez Carlos Alcaraz, a última joia mundial do tênis.

O carioca vem sendo tratado como estrela em ascensão e também virou o "queridinho" nas redes sociais. Perfis de torneios e de entusiastas do tênis exaltam João, que faz com que as publicações bombem em engajamento. Foi assim durante a disputa do Australian Open (e continua após o fim do Grand Slam) e também na Argentina, com os posts sobre o brasileiro extrapolem a casa dos milhões de visualizações.

O que já falaram sobre Fonseca

Eu quero dizer que Fonseca, que ganhou o Next Gen Finals, aquele garoto é 'malvadão'. Ele vai ser um problema para muitas pessoas no circuito.

Andy Roddick, ex-número 1 do mundo

Impressionante, João. Parabéns.

Carlos Alcaraz, após título de João na Argentina

Eles [João Fonseca e Jannik Sinner, nº1 do mundo] são muito parecidos, impõem um ritmo forte e sacam muito bem. São jogadores que podem ser comparados.

Lorenzo Sonego, tenista italiano, antes de enfrentar Fonseca no Australian Open

Será no mínimo top 5, o garoto joga outra coisa.

Federico Coria, tenista argentino, antes de enfrentar Fonseca em Buenos Aires