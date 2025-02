Djokovic decepciona e cai na estreia do ATP 500 de Doha; Medvedev derruba atual campeão

O retorno de Novak Djokovic ao circuito mundial após se machucar e abandonar na semifinal do Aberto da Austrália, não foi como o esperado. O sérvio estreou no ATP 500 de Doha diante do italiano Matteo Berrettini e acabou eliminado em sets diretos, parciais de 7/6 (7/4) e 6/2 após 1h35.

O sérvio chamou a atenção antes de entrar em quadra por reclamar das autoridades antidoping após a suspensão de somente três meses imposta ao número 1 do ranking, o italiano Jannik Sinner. Em quadra, contudo, pouco fez contra Berrettini.

Curiosamente, Djokovic jamais havia sido derrotado por Berrettini em quatro encontros no circuito. Nesta terça-feira, viu o rival dar show, com direito a um ponto em giratório que o fez ser aplaudido de pé. O triunfo tem ainda mais peso por ser o primeiro sobre um Top 10 após quase dois anos. E desde 2018 que o italiano não ia às oitavas em Doha.

O primeiro set foi sem quebras até a definição no tie-break. Berrettini abriu com 3 a 0 a parcial de desempate, viu Djokovic encostar com 3 a 4, mas jamais perdeu a dianteira e fechou no primeiro set point.

Animado, o 35º do ranking manteve o embalo e abriu logo 3 a 0 no segundo set. Pressionando o serviço do sérvio no oitavo gama, fechou no segundo match point por 6 a 2 para celebrar um dos mais emblemáticos triunfos da carreira.

"É algo que eu estava querendo fazer há muito tempo. Tive a honra e o prazer de jogar com ele nos eventos mais importantes do circuito e gostaria de tê-lo vencido em uma dessas partidas. Trabalhei muito duro para voltar aqui e estar nesse nível, eu precisava de partidas como essa. Estou feliz com meu desempenho hoje", comemorou o italiano.

O rival de Berrettini das oitavas de final, nesta quarta-feira, será o holandês Tallon Griekspoor, algoz do alemão Jan-Lennard Struff em dois tie-breaks, parciais de 7/6 (7/5) e 7/6 (9/7).

CAMPEÃO ELIMINADO

Com mais estrelas após se tornar um ATP 500 - era a nível 250 até a temporada passada - o Torneio de Doha viu seu atual campeão, Karen Khachanov ser eliminado logo na estreia. Mesmo sendo detentor do título, o russo não era o favorito diante do compatriota Daniil Medvedev, sexto do mundo, que avançou com 6/4, 5/7 e 6/3 e terá pelo caminho, agora, o belga Zizou Bergs. O oponente se garantiu ao bater o espanhol Roberto Bautista Agut por 6/4 e 7/6 (7/4).

Destaque, ainda, para boa vitória do australiano Alex De Minaur, segundo favorito em Doha, diante do russo Roman Safiullin, com 6/1 e 7/5. O oitavo do mundo terá nas oitavas Botic van de Zandschulp. O holandês se garantiu com 7/5 e 6/3 sobre Abedallah Shelbayh, da Jordânia.