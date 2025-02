Direção do São Paulo afasta torcida do estádio, diz Arnaldo: 'Descaso'

A diretoria do São Paulo afasta sua torcida do estádio quando acata uma mudança de horário às vésperas do jogo contra a Ponte Preta no Morumbis, criticou o colunista Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte desta terça (18).

O torcedor, a gente, os milhares aqui, têm que ir ao Procon. Mas é um trabalho, você sabe, né? Ir ao Procon, solicitar a indenização. E aí, na ponta dessa história, tem o absurdo e completo descaso da direção do São Paulo com a torcida especificamente nesta temporada. O que tem resultado num distanciamento da torcida do São Paulo, pouco a pouco, do estádio.

O jogo do Tricolor estava marcado para 21h35, mas foi antecipado para 19h30 por iniciativa da emissora que transmite a partida, conforme revelou o colunista Alan Simon.

O São Paulo dos últimos anos era caracterizado, e essa foi a grande novidade, a grande notícia do São Paulo, por encher sempre o Morumbis em qualquer jogo. Esse ano já não está acontecendo por diversos fatores -- esse é mais um, e o preço do ingresso completamente desproporcional é outro.

O colunista também criticou o planejamento da diretoria do São Paulo em relação à semana passada, quando time empatou duas vezes no Mané Garrincha, em Brasília.

Na semana mais concorrida do São Paulo na temporada, com quatro jogos em uma semana só, o São Paulo vai à Brasília fazer uma mini excursão e de lá não traz nada. Traz dois pontos e uma crise.

Na opinião do colunista, a cúpula são-paulina está devendo ao torcedor e "joga contra" o time quando afasta o apoio da arquibancada.

A direção do São Paulo está completamente em débito com o torcedor — muito mais que o técnico, muito mais que os jogadores, é a direção do São Paulo que está jogando contra.

E quem for ao Morumbis às 19h30, e não às 21h35, vai ver o gramado destruído no gol de entrada, no gol dos vestiários, pelo palco da Shakira. Enquanto o São Paulo ensaia uma cruzada contra a grama sintética, o campo dele, que sempre foi muito bom, um exemplo, vai estar destruído.

Eu acho que a conexão, a química, o torcedor do São Paulo, a torcida que conduz, esse ano não está sendo conduzida pela direção do São Paulo. Esse é mais um ato absurdo, é deplorável, é ridículo o São Paulo aceitar essa mudança.

O jogo contra a Ponte Preta é a volta do São Paulo ao Morumbis após os shows da cantora pop Shakira. O último jogo da equipe no estádio foi no dia 5 deste mês.

Nas últimas quatro rodadas do Paulistão, o time de Luis Zubeldía perdeu no Nabi Abi Chedid, empatou duas vezes no Mané Garrincha e mais uma no Allianz Parque.

