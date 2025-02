Destaque do Atlético-MG, Hulk explica início na reserva contra o Tocantinópolis

Nesta terça-feira, no Estádio João Ribeiro, o Atlético-MG sofreu, mas conseguiu bater o Tocantinópolis por 2 a 0, pela primeira fase da Copa do Brasil. Hulk, autor do primeiro gol e fundamental na criação do segundo, comentou o início no banco de reservas.

"Sobre a questão de ter iniciado no banco, foi opção do professor Cuca e claro que a gente conversou antes. Ele achou melhor inicar com o Deyverson, que é um jogador mais de bola aérea e a gente esperava qie seria isso. No primeiro tempo, a gente tentou bastante bola aérea, erramos alguns cruzamentos, mas era a nossa ideia", disse o artilheiro do Atlético-MG que soma oito gols na temporada.

"No segundo tempo, ocorreram menos erros que no primeiro e o Cuca, inteligente, viu que dava para jogar ali por dentro, tambémm, com jogada individual. Foi o que aconteceu. Fico feliz por ter entrado bem e ter ajudado a nossa equipe a conseguir a classificação, levando em consideranção o jogo muito difícil, em um estádio muito dificil de se jogar, com uma equipe muito bem treinada", completou.

?? FIM DE JOGO: TOCANTINÓPOLIS 0X2 ATLÉTICO. ? COM GOLS DE HULK E RONY, GALO VENCE O TOCANTINÓPOLIS E ESTÁ CLASSIFICADO PARA A SEGUNDA FASE DA COPA DO BRASIL.#VamoGalo #TECxCAM ??? pic.twitter.com/Htq4vKWe1m ? Atlético (@Atletico) February 18, 2025

Desta maneira, o Atlético-MG vai enfrentar o Independência-AC ou Manaus-AM na segunda fase. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h (de Brasília). Por sua vez, o Tocantinópolis dá adeus à Copa do Brasil deste ano.

O Atlético-MG volta aos gramados neste sábado para a disputa da partida de volta da semifinal do Campeonato Mineiro diante do Tombense. A bola rola às 16h30, na Arena do Jacaré e o Galo defende vantagem de 2 a 0 construída no Mineirão.