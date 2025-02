De virada, América-RN vence o Confiança pela Copa do Nordeste

O América-RN venceu o Confiança por 2 a 1 nesta terça-feira, pela quarta rodada da Copa do Nordeste, na Arena das Dunas. Os gols do triunfo foram marcados por Giva e Thiaguinho, enquanto Neto Oliveira balançou as redes para os visitantes.

Com o resultado, o América ocupa a segunda colocação do Grupo B, com sete pontos. Já o Confiança está em sexto lugar, com quatro unidades.

O América-RN volta a campo na quarta-feira, dia 26, contra o União, pela primeira fase da Copa do Brasil. A bola rola às 20h (de Brasília), no Estádio Mirandão. Por sua vez, o Confiança enfrenta o Itabaiana, no Batistão, às 17h de domingo. O confronto é válido pela oitava rodada do Campeonato Sergipano.

VEEEEEEEEEENCE O MECÃO! ?? De virada, com direito a um GOLAÇO, o @AmericaFCNatal vence e se recupera na #CopaDoNordesteSuperBet. Festa alvirrubra na Arena das Dunas. ?? pic.twitter.com/XvQIahxaJH ? Copa do Nordeste (@CopaNordesteCBF) February 19, 2025

O jogo

Os visitantes abriram o marcador aos 13 minutos do primeiro tempo. Neto Oliveira dominou na pequena área e finalizou rasteiro para o fundo do gol.

Já aos 23 da etapa complementar, Thiaguinho recebeu na entrada da área e chutou colocado, empatando a partida.

Dois minutos depois, o América chegou ao gol da virada com Giva. O goleiro Rafael Mariano espalmou errado e o atacante aproveitou para chutar e balançar as redes.