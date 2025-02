Corinthians estreia na Libertadores 2025 contra o Universidad Central; conheça o clube venezuelano

Nesta quarta-feira, o Corinthians inicia sua trajetória na Libertadores 2025. Conheça o Universidad Central de Venezuela Fútbol Club, adversário do Alvinegro na segunda fase preliminar do torneio continental.

Fundado em 1950, o Universidad Central é um dos clubes mais antigos do futebol profissional venezuelano. O time manda seus jogos no Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas, com capacidade para aproximadamente 24.900 pessoas.

O Universidad Central conquistou três títulos de destaque no cenário nacional: a Primeira Divisão Amadora em 1951 e 1953, e a liga venezuelana em 1957, quando o esporte já havia sido profissionalizado no país.

Após grande período em baixa, o clube retornou à elite do futebol venezuelano e, na última temporada, garantiu sua inédita participação na Copa Libertadores ao alcançar a primeira colocação do Torneio Apertura. No momento, o time se encontra na sétima posição do campeonato nacional, com cinco pontos em quatro partidas disputadas.

Corinthians e Universidad Central se enfrentarão pela primeira vez na história. Nos últimos onze jogos, o Alvinegro soma oito vitórias, dois empates e apenas uma derrota. A última vez que o Timão atuou na Libertadores foi em 2023, quando se despediu da competição ainda na fase de grupos.

A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico de la UCV, e o jogo de volta ocorre na Neo Química Arena, na próxima quarta-feira, também às 21h30.