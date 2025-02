Hulk e Rony marcam, Atlético-MG deslancha no fim e avança na Copa do Brasil

O Atlético-MG venceu o Tocantinópolis por 2 a 0 nesta terça-feira (18), em partida única pela 1ª fase da Copa do Brasil, no Estádio Ribeirão, a 570 km da capital Palmas (TO).

Hulk, de pênalti, e Rony fizeram os gols salvadores do Galo na reta final da partida. O jogo foi marcado pela forte retranca do Verdão do Norte e a dificuldade do Atlético de trocar passes e criar chances de ataque.

O Atlético-MG enfrenta o vencedor do confronto entre Independência, do Acre, e Manaus. As partidas da segunda fase serão no dia 5 de março.

Como foi o jogo

Em meio às semifinais do Campeonato Mineiro, Cuca poupou Hulk, que começou a partida no banco. Foi a chance de Rony fazer sua primeira partida como titular da equipe mineira. O atacante ex-Palmeiras até se esforçou no 1º tempo, mas sua tentativas de gol foram bloqueadas pelos zagueiros do retrancado Tocantinópolis.

O Verdão do Norte foi eficaz na defesa, e o Galo não teve chances claras de marcar um gol na primeira etapa. Aliás, foi o time de Tocantins quem quase inaugurou o placar aos 23 minutos, quando o zagueiro Pedrão, após sobra de um escanteio, bateu de chapa tirando tinta da trave esquerda do goleiro atleticano Éverson.

Rony foi o entrevistado pelo SporTV na saída para o intervalo, com o 0 a 0 persintindo no placar. Indagado sobre uma oportunidade perdida cara a cara com o goleiro e sobre o que deu errado para o Atlético-MG na primeira etapa, o ponta-direita detonou o gramado do Estádio Ribeirão e deu a entender que sofreu pênalti não marcado pelo árbitro Marcelo de Lima Henrique.

É muito difícil até de explicar. Peço até desculpas à equipe adversária, mas, com todo respeito, não dá pra jogar em um gramado desses. No lance ali, eu tentei driblar o goleiro e a bola foi quicando. Acho até que o goleiro pegou minha perna, mas o árbitro não entendeu assim Rony, ao SporTV

Gramado do Estádio Ribeirão foi detonado por Rony na saída para o intervalo Imagem: Pedro Souza/Atlético-MG

O Atlético-MG veio para o 2º tempo com duas alterações logo após o intervalo. Hulk entrou no lugar de Deyverson, e Rubens substituiu Gabriel Menino. Apesar das mexidas, o Galo continuou mandando na partida, mantendo a posse de bola, mas seguiu com dificuldade de criar chances de gol. O Tocantinópolis se segurou como podia, com sua estratégia clara de levar a partida para os pênaltis.

Rony anotou seu 1º gol com a camisa do Atlético-MG Imagem: Pedro Souza/Atlético-MG

Na reta final da partida, Rony foi derrubado na área por Magnum e o árbitro marcou pênalti para o Galo. Hulk, sempre decisivo, bateu cruzado de canhota após uma paradinha para fazer o 1 a 0 para o Atlético-MG. Nos acréscimos, Hulk desequilibrou novamente e criou a jogada que deixou Rony livre para fazer o segundo gol do Atlético na partida, e seu primeiro com a camisa do Galo.