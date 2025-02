Com novos planos e maiores valores, Santos atualiza o programa Sócio Rei

Na noite da última segunda-feira (17), a reunião do Conselho Deliberativo do Santos aprovou mudanças no programa de sócios torcedores, o Sócio Rei.

O que aconteceu

O clube agora, além das categorias Silver, Gold e Black, tem dois novos planos, o Diamond e o Santos World. Uma nova categoria que havia sido proposta, a Santos + Popular White, não foi aprovada por uma questão impeditiva do próprio estatuto do clube.

Na reunião também foram aprovadas atualizações financeiras e de benefícios nas três categorias que já existiam, aumentando os valores praticados.

Veja os valores e benefícios dos planos já vigentes

Silver

Na categoria Silver: 50% de desconto no preço do ingresso (apenas um por associado), prioridade 3 na hora de comprar a entrada, além de acesso a experiências limitadas e direito a voto após três anos da associação.

Atualmente, nessa categoria, os homens pagam R$ 27 por mês e passarão a pagar R$ 40. As mulheres, com o custo de R$ 13,50 por mês, passarão a pagar R$ 20, e por fim, os menores de 18 anos, que atualmente pagam R$ 9 por mês, passarão a pagar R$ 13,33.

Com as atualizações, essa categoria oferecerá 50% de desconto no preço dos ingressos de arquibancada e nenhum desconto nas cadeiras cativas. Além disso, cai para prioridade 4 na hora de comprar as entradas, descontos e experiências exclusivas. Mantém o direito ao voto após três anos da associação.

Gold

Na categoria Gold: 75% de desconto no preço do ingresso (apenas um por associado), prioridade 2 na hora de comprar a entrada, além de acesso a experiências limitadas e direito a voto após três anos da associação.

Nos valores praticados atualmente, os homens pagam R$ 45 por mês, com a atualização, o valor sobe para R$ 80. Já para as mulheres, o valor atualmente de R$ 22,50 por mês vai passar para R$ 40 e para menores de 18 anos, atualmente o valor de R$ 15 por mês passa a ser de R$ 26,66.

Com as atualizações, agora essa categoria oferecerá 50% de desconto no preço dos ingressos de arquibancada, além 25% de desconto nas cadeiras cativas. A prioridade cai para 3 na hora de comprar as entradas, descontos e experiências exclusivas. Mantém o direito ao voto após três anos da associação.

Black

Na categoria Black: 100% de desconto no preço do ingresso (apenas um por associado), prioridade 1 na hora de comprar a entrada, além de acesso a experiências limitadas e direito a voto após três anos da associação.

Por fim, a última categoria a ter atualizações, o Sócio Rei Black agora oferecerá 75% de desconto no preço dos ingressos de arquibancada e 50% de desconto nas cadeiras cativas. Além disso, cai para prioridade 2 na hora de comprar as entradas, descontos e experiências exclusivas, e mantém o direito ao voto após três anos da associação.

Atualmente, os homens pagam R$ 142 por mês nesse plano. Com a atualização, passarão a pagar R$ 160. Já as mulheres, com o custo atualmente de R$ 71 por mês, passarão a pagar R$ 80, enquanto os menores de 18 anos, que pagam R$ 47,30 por mês, passarão a pagar R$ 53,33.

O Santos ainda informou aos conselheiros, que, segundo levantamento próprio, contava com 43.992 sócios torcedores, sendo divididos da seguinte forma: 21.090 membros da categoria Silver, 19.097 da categoria Gold e 3.805 da categoria Black.

No entanto, após a volta de Neymar ao clube, o plano Silver passou a contar com 21.873 associados, o Gold disparou para 42.942 membros e o Black chegou aos 5.511 integrantes, impedindo inclusive novas associações. Assim, atualmente o Peixe conta com aproximadamente 70.326 sócios torcedores.

E os novos planos?

As novas categorias que serão integradas ao Sócio Rei são a Santos World e a Diamond.

Na Santos World:

Homem: R$ 160 por mês

Mulher: R$ 80 por mês

Menor de 18 anos: R$ 53,33 por mês

Essa categoria oferecerá quatro ingressos gratuitos por ano, 50% de desconto no preço dos ingressos de arquibancada e 25% de desconto nas cadeiras cativas. Além disso, prioridade 2 na hora de comprar as entradas, descontos e experiências exclusivas, e direito a voto após três anos da associação.

Na categoria Diamond:

Homem: R$ 320 por mês

Mulher: R$ 160 por mês

Menor de 18 anos: R$ 106,66 por mês

Essa categoria oferecerá 100% de desconto no preço dos ingressos de arquibancada e 100% de desconto nas cadeiras cativas. Além disso, prioridade 1 na hora de comprar as entradas, descontos e experiências exclusivas, e direito a voto após três anos da associação.