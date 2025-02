Com Neymar, jogadores reclamam de campos sintéticos no Brasil

Alguns jogadores da elite do futebol brasileiro resolveram contestar os gramados sintéticos no futebol brasileiro. Nomes como Neymar (Santos), Gabigol (Cruzeiro), Lucas Moura (São Paulo), Thiago Silva (Fluminense), Alan Patrick (Internacional), Philippe Coutinho (Vasco) divulgaram uma campanha nas redes sociais nesta terça-feira contra os campos artificiais.

Os atletas postaram em suas contas uma imagem com a seguinte frase: "Futebol é natural, não sintético".

Grande nome do Brasil nos últimos anos, Neymar ainda publicou um grande texto para abordar o tema. Ele acredita que os campos sintéticos prejudicam o desenvolvimento do futebol brasileiro.

"Preocupante ver o rumo que o futebol brasileiro está tomando. É um absurdo a gente ter que discutir gramado sintético em nossos campos. Objetivamente, com o tamanho e representatividade que tem o nosso futebol, isso não deveria nem ser uma opção. A solução para um gramado ruim é fazer um gramado bom, simples assim", destacou o santista.

O gramado sintético começou a ser utilizado nos últimos anos no estádio de três clubes brasileiros na elite: Allianz Parque (Palmeiras), Nilton Santos (Botafogo) e Ligga Arena (Athletico-PR), este último rebaixado à Série B no fim de 2024. Agora, o estádio do Pacaembu, na capital paulista, também reabriu após um período de reforma com um campo artificial.

"Nas ligas mais respeitadas do mundo, os jogadores são ouvidos e investimentos são feitos para assegurar a qualidade do gramado nos estádios. Trata-se de oferecer qualidade para quem joga e assiste. Se o Brasil deseja definitivamente estar inserido como protagonista no mercado do futebol mundial, a primeira medida deveria ser exigir qualidade do piso onde os atletas jogam e treinam. Futebol profissional não se joga em gramado sintético", destacou Neymar.