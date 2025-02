Com menções ao Corinthians, Memphis Depay lança EP de quatro faixas ao lado de MC Hariel

O atacante do Corinthians, Memphis Depay, lançou na última segunda-feira mais um projeto de sua carreira musical: o "Falando com as Favelas". O EP conta com quatro faixas e foi gravado em conjunto com o cantor de funk MC Hariel.

O disco é recheado de menções ao Corinthians, tanto nas letras das músicas como também em algumas cenas do videoclipe da canção que dá nome ao EP.

Uma das faixas, por exemplo, é a "Peita do Coringão". Já na música "Falando com as Favelas", Memphis aparece com camisas do Timão, além de carregar uma bandeira do clube em determinado momento do clipe.

O filme foi produzido ainda em 2024, quando o holandês e MC Hariel viajaram a Gana, na África. Há também cenas em algumas comunidades da cidade de São Paulo. O videoclipe já conta com quase 500 mil visualizações com menos de 24 horas do lançamento.

Memphis Depay começou a se arriscar na música em meados de 2017, quando defendia o Lyon, da França. O que era apenas um hobby se perpetuou até os dias atuais. A faixa mais escutada de sua carreira no Spotify, principal serviço de streaming musical, é "No Love", com mais de 11 milhões de acessos, seguido por "2 Corinthians 5;7", em referência a um versículo da Bíblia.

Dentro de campo, o novo camisa 10 do Timão tem mais um compromisso nesta quarta-feira, na estreia da equipe na Copa Libertadores de 2025. O time enfrenta a Universidad Central, na Venezuela, pela ida da segunda fase do torneio. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília) no Estádio Olímpico da la UCV, em Caracas,