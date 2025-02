Com gol de Rony, Atlético-MG bate Tocantinópolis e avança à segunda fase da Copa do Brasil

Nesta terça-feira, no Estádio João Ribeiro, o Atlético-MG sofreu, mas conseguiu bater o Tocantinópolis por 2 a 0, pela primeira fase da Copa do Brasil. Na reta final, de pênalti, Hulk e Rony cravaram os gols que deram ao Galo uma vaga na segunda fase da competição. Foi o primeiro gol do ex-Palmeiras com a camisa do time mineiro.

Desta maneira, o Atlético-MG vai enfrentar o Independência-AC ou Manaus-AM na segunda fase. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h (de Brasília). Por sua vez, o Tocantinópolis dá adeus à Copa do Brasil deste ano.

O Atlético-MG volta aos gramados neste sábado para a disputa da partida de volta da semifinal do Campeonato Mineiro diante do Tombense. A bola rola às 16h30, na Arena do Jacaré e o Galo defende vantagem de 2 a 0 construída no Mineirão. Já o Tocantinópolis, pela quarta rodada do Tocantinense, pega o Capital de Palmas, às 19h, fora de casa, também no sábado.

O JOGO

Após uma primeira etapa apagada, o Atlético-MG colocou, na etapa final, Hulk, seu principal jogador. A dinâmica da partida continuou como nos primeiros 45 minutos, tendo o Galo como dominante, enquanto o Tocantinópolis ficava concentrado na defesa.

Aos 18 minutos, Rony teve uma grande chance de colocar a bola nas redes. O jogador recebeu livre de marcação, dentro da grande área, porém demorou para tomar uma decisão e finalizou em cima do goleiro Jeferson. Após isso, o time mineiro, apesar do domínio na posse de bola, foi pouco perigoso e teve os chutes de Gustavo Scarpa como principal arma, no entanto, foi ineficiente.

Aos 41 minutos, o atacante Rony, do Galo, foi agarrado na área por Mangun, dentro da área. Sem VAR, o ábitro Marcelo de Lima Henrique marcou em campo a penalidade máxima, assumida por Hulk. O artilheiro atleticano não decepcionou e mandou a bola no ângulo esquerdo de Jeferson.

O Atlético-MG fechou a conta nos acréscimos, aos 52 minutos. Hulk fez bela jogada pela direita do campo de ataque, limpou a marcação e cruzou para a pequena área. Caio Paulista impediu a saída da bola e ajeitou para Rony, que, com o gol aberto, precisou apenas tocar para o fundo das redes.