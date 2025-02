Com gol de Marcos Leonardo, Al-Hilal vence e garante liderança na Champions Asiática

O Al-Hilal venceu nesta terça-feira o Al-Wasl dos Emirados Árabes, no Zabeel Stadium por 2 a 0, em confronto válido pela última rodada da Liga dos Campeões da Ásia. O brasileiro Marcos Leonardo marcou o primeiro gol e Al-Dawsari ampliou para os sauditas.

Com a vitória, a equipe de Doha garante a primeira colocação do grupo A, com 22 pontos conquistados em oito partidas. Nas oitavas de final, irão enfrentar o Pakhtakor, do Uzbequistão.

A equipe dos Emirados Árabes termina a primeira fase em quinto lugar com 11 pontos. Na próxima etapa, vai jogar contra o Al-Sadd, do Catar, do brasileiro Claudinho.

No próximo sábado, às 14h30, o Al-Hilal enfrenta o Al-Ittihad em clássico pela 21ª rodada do Campeonato Saudita, no King Abdullah Sports City. Já o Al-Wasl recebe o Al-Ain no mesmo dia, às 13h15, no Zabeel Stadium, pela 17ª rodada do Campeonato dos Emiradense.

Os gols do confronto

Aos 13 minutos da primeira etapa, em cobrança de escanteio, Kanno cabeceou para o chão em direção ao gol, o goleiro rival rebateu e, no rebote, Marcos Leonardo marcou e abriu o placar para o Al-Hilal.

Na segunda etapa, com apenas quatro minutos de jogo, Al-Dawsari arrancou em direção ao gol, fez a tabela com Al-Hamdan e marcou o segundo gol da equipe de Doha.