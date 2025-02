Palmeiras treina para 'final' no Paulistão com Felipe Anderson em campo

Na tarde desta terça-feira (18), o Palmeiras deu sequência à preparação para o duelo contra o Botafogo-SP, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. As equipes se enfrentam a partir das 19h30 (de Brasília) desta quinta-feira (20), no Allianz Parque.

Na Academia de Futebol, o técnico Abel Ferreira comandou trabalhos específicos no último terço do gramado e enfrentamentos de seis contra seis em campo reduzido com objetivos traçados pela comissão.

O meia-atacante Felipe Anderson, que vem sendo desfalque no Palmeiras, foi a campo e participou do treino com o elenco. O atleta vinha em processo de transição física após se recuperar de dores no púbis. Nas últimas semanas, vinha trabalhando à parte no gramado com o Núcleo de Saúde e Performance.

Há a expectativa de que o camisa 9 fique à disposição de Abel Ferreira e seja mais uma opção no elenco. Por outro lado, seguem com baixas Paulinho (cirurgia na perna direita) e Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo).

O Palmeiras entra em campo pressionado tentando uma vaga nas quartas de final. No momento, a equipe está na terceira posição do Grupo D, com 17 pontos, dois a menos que a Ponte Preta. O São Bernardo é o líder da chave, com 22, enquanto o Velo Clube é o lanterna, com 9.

Para avançar, o Verdão também precisa contar com tropeços dos rivais que estão à frente. A Macaca enfrenta o São Paulo, no Morumbis, nesta quarta-feira. O São Bernardo duela com a Portuguesa, na quinta-feira.