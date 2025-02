Com expulsão infantil, Milan cede empate ao Feyenoord e cai nos playoffs da Champions

Nesta terça-feira, pelo jogo de volta dos playoffs da Liga dos Campeões, o Milan recebeu o Feyenoord no Stadio Giuseppe Meazza e empatou por 1 a 1. O gol dos mandantes foi marcado por Santiago Giménez, enquanto Julián Carranza deixou tudo igual.

Com o resultado, a equipe comandada por Sérgio Conceição está eliminada da competição, já que perdeu a partida de ida por 1 a 0. O time italiano ainda contou com a expulsão de Theo Hernández, após o atleta simular uma falta dentro da grande área quando já tinha amarelo. Do outro lado, o Feyenoord aguarda o sorteio, que acontece nesta sexta-feira, para saber se encara Arsenal ou Inter de Milão nas oitavas de final.

O gol do Milan saiu aos 40 segundos da etapa inicial, com Santiago Giménez. O atleta aproveitou o passe de Malick Thiaw para a pequena área e completou de cabeça.

Já aos seis do segundo tempo, Theo Hernández simulou uma falta dentro da área e recebeu o segundo amarelo, deixando o Milan com um a menos.

O Feyenoord aproveitou a vantagem numérica e igualou o marcador com Julián Carranza. De cabeça, o jogador desviou o cruzamento de Hugo Bueno para o fundo das redes.