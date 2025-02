Com apenas seis anos, promessa da base do Corinthians, fecha patrocínio com a Puma

Enrico Almeida, jogador do Corinthians de apenas seis anos e sensação nas redes sociais (com mais de 300 mil seguidores), anunciou o patrocínio fechado com a Puma. O garoto prodígio do sub-7 do Timão é o mais jovem a assinar com a marca.

O jogador foi a contratação mais jovem do Flamengo em 2023, equipe pela qual atuou por dois anos. Ele começou no futsal e foi promovido ao futebol de campo. Enrico disputou o Campeonato Carioca Dente de Leite em ambas as temporadas. Em janeiro deste ano, se despediu do Rubro-Negro e assinou com o Corinthians.

"Olá, Nação! Chegou o momento de nos despedirmos. Com o coração repleto de emoções, quero expressar minha profunda gratidão por tudo que vocês fizeram por mim. A Nação Rubro-Negra me recebeu de braços abertos, e sempre que vesti essa camisa, seja para jogar ou torcer, fiz isso com muita raça, amor e paixão, exatamente como deve ser", disse Enrico em suas redes sociais ao se despedir do Flamengo.

Há um mês no Corinthians, o garoto assinou um contrato de patrocínio com a Puma. Enrico e Memphis Depay são os únicos jogadores do Timão a serem individualmente patrocinados pela marca.

Antes de Enrico, o jogador mais jovem a ser patrocinado pela Puma era David Nogueira do Carmo, de nove anos. O jogador foi destaque do futsal do Santos, o acordo foi realizado em 2018. Hoje, ele atua no sub-13 do Peixe.