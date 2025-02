Clubes se articulam para votar proibição da grama sintética no Brasileirão

Clubes da Série A se articulam nos bastidores para votar no próximo Conselho Técnico da CBF a proibição de gramados sintéticos no futebol brasileiro, informou o repórter Igor Siqueira no De Primeira.

Segundo o repórter, o movimento se intensificou após a campanha pelo fim da grama sintética iniciada por atletas como Neymar, Gabigol e Lucas.

A informação que eu tenho é que alguns clubes já estavam cientes desse movimento de jogadores, mas não sabiam necessariamente quando eles iriam soltar o gatilho nas redes. Aconteceu isso agora e é numa semana muito importante para os rumos da Série A do Brasileirão.

O Conselho Técnico da Série A está batendo na porta e se aproxima, a CBF ainda não confirmou a data, mas tem uma perspectiva que isso aconteça na próxima semana ou na outra depois do Carnaval. É um período de discussões sobre o regulamento do Campeonato Brasileiro.

Já tem um movimento dos clubes para colocar essa discussão do gramado sintético de volta na pauta. Isso vai ser votado no Conselho Técnico da Série A e aí tem um movimento para que os clubes que são contrários ao gramado sintético consigam, nesse ano, passar a proibição de gramados sintéticos no Brasil.

Igor Siqueira

O repórter explicou que a ideia dos clubes contrários ao piso sintético não é proibi-los de imediato, mas estipular um prazo para adaptação dos clubes cujos estádios têm grama artificial, como aconteceu no futebol europeu.

Nos bastidores, há otimismo de que a medida seja aprovada.

Tem um otimismo entre os dirigentes que são contra o gramado sintético para que isso avance e aconteça de fato uma votação. Não seria uma coisa sumária para esse ano, mas para o futuro do futebol brasileiro -- que seja votado no Conselho Técnico desse ano um possível banimento dos gramados sintéticos.

Igor Siqueira

PVC: Palmeiras topa pagar R$ 148 milhões por Vitor Roque, mas há empecilho

O Palmeiras acertou com o Barcelona a compra de Vitor Roque por R$ 148,7 milhões e agora precisa superar um empecilho para ter o camisa 9 no primeiro semestre, informou o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

Já está tudo certo: são 25 milhões de euros.

Eu tinha informação que o Palmeiras oferecia 24 milhões de euros, e que o Barcelona pedia 27, mais bônus. Essa era a informação até sábado. Eu fui atrás da história e a informação que eu tive hoje no final da manhã foi que o negócio é por 25 milhões de euros.

Paulo Vinícius Coelho

Vitor Roque tem contrato com o Barcelona até 2031, mas está emprestado até junho ao Betis, que não quer liberar o jogador no meio da temporada europeia.

O empresário do jogador viajou à Espanha para tentar destravar o negócio.

[Entre Palmeiras e Barcelona], tem um ponto pacífico. O que não é resolvido? O Betis não quer liberar o Vitor Roque.

Vitor Roque perdeu espaço no time titular do Betis nas últimas rodadas, mas o clube espanhol tem interesse na permanência do atacante até o final da temporada.

Paulo Vinícius Coelho

Assista ao vídeo:

Confira os horários das lives do UOL Esporte:

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao De Primeira na íntegra: