Campeões do Sul-Americano sub-20 agradecem por apoio de Neymar e Vinícius Júnior

Campeões do Sul-Americano sub-20, os integrantes da Seleção da categoria gravaram um vídeo de agradecimento a jogadores do time principal que ofereceram apoio ao longo do torneio, como o técnico Dorival Júnior, o goleiro Alisson, o lateral direito Danilo e os atacantes Rodrygo, Vinicius Júnior e Neymar.

No vídeo, o meia Pedrinho, camisa 10 e capitão da Seleção, falou como representante do elenco. "Em nome do grupo, só queria agradecer a vocês pelo tempo que tiraram para a gente para passar uma mensagem. Porque vocês são referências para todos nós aqui. Graças a Deus, a gente pôde ser campeão", declarou.

???13 VEZES BRASIL!??? Nossos meninos do Sub-20 brilharam e trouxeram mais um Sul-americano para casa! ?? Com vontade, espírito de equipe e muita raça, pintamos o continente de verde e amarelo mais uma vez! TREZE VEZES BRASIL! ?? pic.twitter.com/71oq5lqmHV ? CBF Futebol (@CBF_Futebol) February 17, 2025

Dorival, Alisson, Danilo, Rodrygo, Vinícius Júnior e Neymar incentivaram os jovens atletas durante o Sul-Americano Sub-20. Com vídeos ou reuniões, os membros da Seleção principal procuraram transmitir a importância de vestir a camisa do time nacional, que terminou com o título do torneio.

O contato entre os jogadores faz parte do processo de integração das categorias de base e principal da Seleção. Neste contexto, Cícero Souza, gerente de Seleções, acompanhou a delegação desde os treinos na Granja Comary e Rodrigo Caetano foi à Venezuela para as duas rodadas iniciais do hexagonal final.