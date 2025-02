Benfica x Monaco: prováveis escalações e onde assistir ao jogo da Liga dos Campeões

O Benfica recebe o Monaco nesta terça-feira, às 17h (de Brasília), no Estádio da Luz, pela partida de volta dos playoffs de oitavas de final da Liga dos Campeões.

O primeiro embate entre as equipes terminou com vitória do Benfica, na França, por 1 a 0. Portanto, o Monaco precisa vencer por pelo menos um gol de diferença para levar o duelo para a prorrogação. Empate garante os portugueses na próxima fase.

A equipe que avançar irá enfrentar Barcelona ou Liverpool nas oitavas de final.

ONDE ASSISTIR



O confronto será transmitido de maneira exclusiva pelo serviço de streaming Max.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



Benfica: Trubin; Dahl, A.Silva, Otamendi e Carreras; Kokçu e Barreiro; Schjelderup, Aursnes e Akturkoglu; Pavilids.



Técnico: Bruno Lage

Monaco: Majeckj; Diatta, Kehrer, Salisu e Mawissa; Akliouche, Camara, Minamino e Ben Seghir; Embolo e Biereth.



Técnico: Adi Hutter

ARBITRAGEM



Glenn Nyberg será o responsável pela arbitragem do jogo, enquanto Mahbod Beigi e Andreas Söderkvist estarão como assistentes.